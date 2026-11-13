طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران باتخاذ خطوات تدريجية للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية، مؤكدة أن وصولهم إليها أمر أساسي.

وكشف تقرير اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، اليوم (الجمعة)، أن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة.



وأشار إلى أن من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهّد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في تهيئة أجواء لبناء الثقة بما يساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً. واستعرض التقرير الذي يناقش خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع القادم، تفاصيل المراسلات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الوكالة وإيران.



وحذر من أن عدم توافر معلومات حول اليورانيوم الإيراني المخصب وعدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت منذ هجمات 2025، يثير مخاوف جدية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية. وشدد على أن من الضروري للغاية أن تجري الوكالة أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير، والوكالة لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان للتخصيب ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.



وتمنع إيران منذ يوليو 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً وانضمت إليها الولايات المتحدة.



وقبل الضربات في يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ 90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وتتجاوز بكثير سقف الـ 3.67% الذي نص عليه الاتفاق المبرم عام 2015.