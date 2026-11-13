طلبت ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي من جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، المثول أمامها في مقابلة مغلقة يوم 1 ديسمبر، ملوحة بإصدار مذكرة استدعاء إذا لم يؤكد حضوره بحلول مساء الجمعة.

ووجه رؤساء لجان الشؤون الخارجية، واللجنة المختارة المعنية بالصين، والاستخبارات في مجلس النواب خطاباً مشتركاً إلى هوانغ، يطالبونه فيه بالمثول أمامها للإجابة عن تساؤلات تتعلق بعلاقاته مع سيدة أعمال صينية يشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، فضلاً عن الإجراءات الأمنية التي تتبعها «إنفيديا» لحماية تقنياتها ومعلوماتها من محاولات التجسس الأجنبية.

ووفقاً للخطاب المؤرخ في 12 نوفمبر، يتعين على هوانغ تقديم تأكيد كتابي بقبول الدعوة قبل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة 13 نوفمبر، وإلا ستصدر لجنة الشؤون الخارجية مذكرة استدعاء لإلزامه بالإدلاء بشهادته، فيما تحتفظ اللجنتان الأخريان بحقهما في إصدار مذكرات استدعاء منفصلة.

ويشارك في التحرك رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست، ورئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين جون مولينار، ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كروفورد، الذين أكدوا أن القضية تثير مخاوف جدية بشأن مدى تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وأن الكونغرس بحاجة إلى تحديد حجم المعلومات والتقنيات التي ربما وصلت إلى جهات أجنبية.

ولا يقتصر التحرك التشريعي على مجلس النواب، إذ طلب السيناتور الجمهوري تيم سكوت، رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، من هوانغ المثول أمام اللجنة في جلسة مقررة يوم 3 ديسمبر، كما وجه دعوة منفصلة إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للإدلاء بشهادته يوم 10 ديسمبر، بشأن دور الوزارة في الرقابة على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وتعود جذور القضية إلى تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة أعمال صينية كانت تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميغاسپيد» السنغافورية، التي تعمل في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية ولها علاقات تجارية مع «إنفيديا».

وأثارت هذه العلاقة شبهات لدى مسؤولين أمريكيين بشأن احتمال عمل سيدة الأعمال لصالح الاستخبارات الصينية، والحصول على معلومات أو تسهيل وصول بكين إلى تقنيات أمريكية متقدمة، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه الادعاءات.

غير أن السلطات الأمريكية لم تحسم حتى الآن ما إذا كانت أليس هوانغ تعمل بالفعل جاسوسة لصالح الصين، إذ أكد القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن وزارة العدل لم تتوصل إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن، وأن التحقيقات لا تزال جارية، كما أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تجمع حتى الآن أدلة حاسمة تثبت عملها لصالح بكين.

وتفرض واشنطن قيوداً على تصدير بعض أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، باعتبارها تقنيات ذات استخدامات إستراتيجية وعسكرية محتملة، في إطار المنافسة التكنولوجية بين البلدين، ومنع بكين من الوصول إلى القدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وكانت شركة «إنفيديا» قد أعلنت في 12 نوفمبر استقالة مؤسسها جنسن هوانغ من منصبي الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، بعد نحو 33 عاماً قضاها في قيادة الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993.

وجاءت الاستقالة وسط تصاعد الجدل بشأن علاقاته الشخصية والتحقيقات المتعلقة بشبهات التجسس وتحويل الرقائق إلى الصين، فيما لم يحدد بيان الشركة الرسمي سبباً مباشراً لقرار الرحيل.