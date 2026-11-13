حذر حلف شمال الأطلسي «الناتو» من احتمال عجز أوروبا عن توفير احتياجات القوات من وقود الطائرات في حال اندلاع حرب واسعة النطاق مع روسيا خلال العقد القادم، مع تراجع قدرات تكرير النفط وإغلاق نحو ربع المصافي الأوروبية، ما يخلق ثغرات خطيرة في منظومة إمدادات الطاقة.

الاحتياجات تتجاوز الإمدادات الحالية

ونقل موقع «بوليتيكو» عن دراسة صادرة عن الناتو في سبتمبر الماضي، تأكيدها أن احتياجات طائرات الحلف من الوقود قد تتجاوز الإمدادات المتاحة، إذا اندلع صراع واسع النطاق خلال العقد القادم يشمل الدول الأوروبية الأعضاء، مع مشاركة تعزيزات عسكرية من أمريكا الشمالية. وأفاد باحثون بأن قيود إمدادات الوقود قد تعرقل أي مقاومة مستقبلية، في وقت تنفق فيه الدول الأوروبية مليارات اليوروهات على شراء الطائرات والدبابات والصواريخ والطائرات المسيرة. وقال مسؤول عسكري كبير في الناتو: من منظور الجاهزية العسكرية، فإن الوصول إلى الوقود أمر بالغ الأهمية. يحتاج الحلف إلى إمدادات طاقة موثوقة للردع والدفاع، وأحياناً تعني متطلبات الدفاع الجماعي أن الأولوية يجب أن تكون للاحتياجات العسكرية.

نحو ربع مصافي النفط في القارة

وألقى الباحثون في الناتو جزءاً من مسؤولية نقص الوقود على سياسات خفض الانبعاثات الكربونية (الخطة الخضراء) التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون، والتي وفرت حوافز سوقية للطاقة المتجددة، وشجعت على إغلاق مصافي النفط التي تعتمد عليها الجيوش لتخزين الوقود، ما جعل أوروبا تعاني نقصاً في إمدادات الديزل ووقود الطائرات. وأظهرت بيانات اتحاد مصنعي الوقود في أوروبا FuelsEurope والمفوضية الأوروبية، أن نحو ربع مصافي النفط في القارة أُغلقت منذ عام 2009، ما أدى إلى فقدان ملايين البراميل يومياً من الطاقة التكريرية الإقليمية، وترك أوروبا مع نحو 70 مصفاة عاملة قادرة على توفير احتياجاتها المحلية من وقود الطائرات. وقال مسؤول أمني أوروبي كبير، إن كيفية زيادة الناتو قدراته على تكرير النفط تظل سؤالاً مطروحاً دون إجابة، لكنه شدد على أن ذلك لا يشكل سبباً للتخلي عن التحول الأخضر.

تعزيز قدرات التكرير

وتتزامن الدراسة مع مساعٍ تقودها بروكسل لتعزيز قدرات التكرير في دول الاتحاد الأوروبي، بعدما تراجعت بنحو 10% خلال العقدين الماضيين، وهو ما يترك تداعيات على قطاع الدفاع، وفق تحذيرات مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن، في تصريحات علنية، الشهر الماضي. وكتب الباحثون في الدراسة، أن منظومة إمدادات الوقود ستصل إلى حدود قدراتها في سيناريو حرب شاملة داخل أوروبا، تندلع بموجب المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وتتضمن نشر قوات كبيرة من أمريكا الشمالية. وحذرت الدراسة من أن الاستحواذ على كامل إمدادات وقود الطائرات المخصصة للاستخدام المدني لن يكون كافياً لتغطية الاحتياجات العسكرية خلال العقد القادم. وأشار الباحثون إلى أن الاستحواذ الكامل على الإمدادات المدنية في أوروبا سيترك، اعتباراً من عام 2035، عجزاً قدره 4.7 مليون طن من وقود الطائرات، وقد يرتفع هذا العجز إلى 50 مليون طن بحلول عام 2050.

هل يمكن تجنب أزمة الوقود؟

ويرى الباحثون أن أزمة الوقود المحتملة «يمكن تجنبها، لكنها تتطلب تحركات عاجلة من الناتو وحكومات الدول الأعضاء، تشمل الحفاظ على قدرات تكرير النفط، وتوسيع الاحتياطيات الإستراتيجية من الوقود، وتسريع إنتاج أنواع وقود الطيران البديلة، وتنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة استهلاك الوقود في العمليات العسكرية».

وقال متحدث باسم مركز «التميز لأمن الطاقة» ENSEC التابع للناتو، إن الجانب الإيجابي للتحول في قطاع الطاقة، من منظور أمن إمدادات الوقود الدفاعية، يتمثل في أن التوسع في استخدام أنواع الوقود البديلة داخل أوروبا يوفر مصادر إضافية للإمدادات، موضحاً أن إنتاجها محلياً يمكن أن يقلل الاعتماد على سلاسل إمدادات النفط الخام الدولية.