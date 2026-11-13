تسبّب عطل واسع في خدمات شركة مايكروسوفت، اليوم (الجمعة)، في اضطراب عمل عدد من المؤسسات الأسترالية، من بينها جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والشرطة الفيدرالية، بالتزامن مع تعذر وصول مستخدمين حول العالم إلى مجموعة من الخدمات الرقمية لساعات، أبرزها Microsoft 365 وOutlook وTeams.

وأكد المدير العام لجهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي، مايك بيرغيس، ومفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية، كريسي باريت، تأثر المؤسستين بالعطل، خلال مؤتمر صحفي تناول تداعيات الانقطاع على الخدمات والجهات الحكومية.

أستراليا تفعّل اتفاقية لضمان أولوية استعادة الخدمات

من جانبه، أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، أن الحكومة فعّلت اتفاقية قائمة مع شركة مايكروسوفت لضمان حصول أستراليا على أولوية مناسبة في استعادة الخدمات المتأثرة بالعطل.

وأوضح بيرك أن الشركة أبلغته بأنها لا تعتقد أن الانقطاع ناجم عن هجوم إلكتروني، في إشارة إلى أن المؤشرات الأولية التي نقلتها مايكروسوفت لا تربط المشكلة بعملية اختراق أو هجوم سيبراني.

وأضاف الوزير أن أستراليا تمتلك ترتيبات تعاون أمني مع مايكروسوفت، مشيراً إلى أن الاتفاقية الرسمية المتعلقة بالأمن السيبراني، التي وقعها نيابة عن بلاده، كانت مع الشركة، وقد جرى تفعيلها الجمعة لضمان إعطاء المصالح الأسترالية الأولوية المناسبة خلال التعامل مع الأزمة.

تداعيات تمتد إلى الخدمات الرقمية حول العالم

وجاء العطل في وقت واجه فيه مستخدمون في مناطق مختلفة من العالم صعوبات في الوصول إلى خدمات مايكروسوفت الأساسية، بما في ذلك حزمة Microsoft 365 وخدمة البريد الإلكتروني Outlook ومنصة الاجتماعات والتواصل Teams.

وأثار تأثر مؤسسات أمنية وحكومية أسترالية بالعطل اهتماماً واسعاً بتداعيات الاعتماد على الخدمات الرقمية في تشغيل المرافق الحيوية، وأهمية وجود اتفاقيات تضمن سرعة الاستجابة واستعادة الأنظمة عند وقوع اضطرابات تقنية واسعة النطاق.

ولم يتضمن التصريح الأسترالي تحديد موعد نهائي لاستعادة جميع الخدمات، فيما أكدت الحكومة تحركها لضمان إعطاء المؤسسات الأسترالية الأولوية اللازمة خلال عمليات الإصلاح.