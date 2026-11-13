في واحدة من القضايا التي تعكس أبشع صور القسوة الإنسانية، حسم القضاء الكويتي ملف الجريمة المروعة التي هزت منطقة «صباح الناصر»، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً يقضي بحبس سيدة خليجية لمدة 10 سنوات، وذلك بعد تعديل الوصف والقيد من تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» إلى «ضرب أفضى إلى الموت»، مع إلغاء حكم أول درجة القاضي بالسجن 15 عاماً.

تعود تفاصيل الجريمة إلى وقائع صادمة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، حيث أقدمت المتهمة على الاعتداء بوحشية بالغة على خادمتها المستضعفة مستخدمة «عصا»، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل تجرأت على سكب مادة كيميائية حارقة (كلور) على جسد الضحية، قبل أن ترتكب فعلتها الأقسى بتركها تصارع الموت وحيدة مدة ثلاثة أيام كاملة دون إسعافها أو تقديم أي يد تساعدها، بقصد التخلص منها، لتفارق الحياة متأثرة بإصاباتها البالغة التي وثقها تقرير الصفة التشريحية بدقة.

لكن محكمة الاستئناف، وبعد تمحيص أوراق القضية وملابساتها، قررت النزول بالعقوبة بعد إعادة تكييف التهمة، لتستقر الكلمة الفصل على سجن المتهمة عُقداً كاملاً، في رسالة حاسمة تؤكد أن دماء الأبرياء وحرمة النفس البشرية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه مهما كانت المبررات.