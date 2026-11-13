حين يتحول وعد الزواج إلى مصيدة مرعبة وسلاح للابتزاز، تأتي كلمة القضاء حاسمة لتضع حداً لكل من يتلاعب بالكرامة والسمعة. وفي واحدة من أقوى القضايا التي صدمت الشارع الكويتي، أصدرت محكمة جنح الجهراء برئاسة القاضي ناصر العتيبي حكماً صارماً يقضي بحبس شاب كويتي لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بعد تورطه في قائمة طويلة من الجوانب المشينة بحق فتاة.

تفاصيل الجريمة كشفت عن وجه مظلم، إذ استغل المتهم وعوده الزائفة بالزواج لاستدراج المجني عليها، قبل أن ينقلب عليها معتدياً بالضرب المبرح، ومصوراً إياها خلسة وبدون موافقتها بغرض إزعاجها وتهديدها. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل تجرأ على تحريضها لممارسة الفجور وإقامة علاقة غير مشروعة، مهدداً إياها بأبشع طريقة ممكنة (وهي سكب ماء النار (الأسيد) على وجهها) لإجبارها على الاستمرار في علاقته المشينة.

وفي حيثيات حكمها التاريخي، وجّهت المحكمة رسالة لاذعة، واصفة أفعال المتهم بأنها «فعل شنيع تأباه الأخلاق القويمة وتنفر منه الفطرة السليمة»، مشيرة إلى أنه لم يرعَ للمجني عليها حرمة ولم يحفظ لها عهداً. وأكدت المحكمة بلهجة صارمة أن هذا المسلك دخيل تماماً على قيم المجتمع الكويتي وأعرافه الأصيلة التي تقدّس المرأة وتصون كرامتها وعرضها.

واختتمت المحكمة حيثياتها بعبارات مدوية تؤكد أن يد العدالة ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الثقة أو ترويع الأبرياء، مشددة على أن «هذه الأفعال لن تلقى إلا الحزم والشدة، وأن القانون سيظل درعاً يحمي المرأة من كل من تسول له نفسه النيل من سمعتها».