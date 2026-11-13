حافظ الدولار اليوم، على مستواه بالقرب من أعلى مكاسبه خلال 19 شهراً، بعد تسجيله مكاسب قوية على مدى الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1049 دولار قرب أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ أبريل 2025.

وعلى أساس أسبوعي، هبط 0.8 بالمئة متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وظل الين دون تغيير يذكر عند 159.875 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر لتتزايد المخاوف حيال التدخل الحكومي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، ليظل عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.