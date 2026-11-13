أعلنت الصين اكتشاف بئر عالية الإنتاجية للنفط والغاز في الصخور البركانية ببحر بوهاي، خلال عمليات حفر استهدفت طبقات جيولوجية فائقة العمق، على عمق يتجاوز خمسة آلاف متر.

وأوضحت الشركة أن الاختبارات أظهرت قدرة البئر على إنتاج نحو 800 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، مشيرة إلى أن عمليات الحفر كشفت عن طبقات حاملة للغاز داخل الصخور البركانية، تجاوز سُمكها الإجمالي 120 متراً.

ويُعد بحر بوهاي من المناطق المهمة لإنتاج الغاز الطبيعي في الصين، وأحد المصادر الرئيسية لإمدادات الغاز لمنطقة بكين وتيانجين وخبي، إلى جانب المناطق المحيطة بالبحر.