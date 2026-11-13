تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الجمعة)، متجهة نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المخاطر التي تهدد إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتاً، أو 0.29%، إلى 95.54 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 56 سنتاً، أو 0.63%، إلى 88.18 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 2.9% لكل منهما، بعد انخفاض برنت بنسبة 16% والخام الأمريكي بنسبة 13% خلال الأسبوع الماضي.

وجاء التراجع بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ليس ضرورياً لإنهاء الحرب، ما عزز توقعات اعتماد واشنطن على العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على شحنات النفط بدلاً من توسيع العمليات العسكرية.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على المنتجات المكررة وزيادة الواردات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 4.7 مليون برميل، لتصل إلى 414.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 1.1 مليون برميل.

ورغم تراجع الأسعار، لا تزال الأسواق تراقب المخاطر المرتبطة بحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الإقليمية واحتمال تعرض إمدادات الطاقة لاضطرابات جديدة.