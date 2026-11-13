ارتفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، اليوم (الجمعة)، مدعومة بعمليات شراء عقب تراجع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3915.31 دولاراً للأوقية، لكنه ظل متراجعاً بنحو 3.5% منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% إلى 3919.60 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 50.49 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1538.22 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1014.50 دولاراً للأوقية.

ورغم المكاسب المسجلة خلال التعاملات، اتجهت الفضة والبلاديوم نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في حين كان البلاتين في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي طفيف.

وقال كبير محللي الأسواق لدى «أواندا» كلفن وونغ، إن صعود الذهب يعكس تعديلاً في مراكز المستثمرين، بعدما وصلت مؤشرات الزخم قصيرة الأجل إلى مستويات تشير إلى تعرض المعدن لعمليات بيع مفرطة.

وكان الذهب قد هبط، أمس (الخميس)، إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025، متأثراً بارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال في التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف بشأن التضخم واحتمال استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر القادم، مقابل احتمال بنسبة 11% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، في وقت تؤدي فيه أسعار الفائدة المرتفعة عادةً إلى تقليص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.