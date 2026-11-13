من كان يظن أن مجرد فحص روتيني لفقر الدم سيقود أطباء مستشفى نيجنيكامسك بجمهورية تتارستان الروسية إلى مفاجأة أغرب من الخيال؟ لم يكن المريض المسن (68 عاماً) يتخيل أن الآلام الغامضة التي تلاحقه سببتها عملات معدنية نسيها داخل جسده لنحو عامين كاملين!

بدأت القصة حين قصد الرجل القسم العلاجي باحثاً عن سبب هبوط مقاييس الدم لديه، ليقوم اختصاصي أمراض الدم بتحويله إلى فحص المنظار. وهنا كانت المفاجأة التي أذهلت الفريق الطبي: فالعملات المعدنية متراصة فوق بعضها البعض باحترافية غريبة داخل المعدة، وكأنها ترسم معالم لغز طبي فريد أطلق عليه الأطباء ضاحكين اسم «كنز الصباح» لكونه أول مريض بالمناوبة.

وعندما واجه الأطباء المريض بالحقيقة، اعترف بكل بساطة بأنه ابتلعها قبل 24 شهراً وظل ينتظر عبثاً أن تخرج طبيعياً، متجنباً طلب المساعدة ومحتفظاً بالسر لنفسه، عاجزاً حتى عن تفسير الدافع وراء هذا التصرف الجنوني.

لكن الزمن لم يرحم جدران معدته، فتراص العملات والضغط المستمر أدى إلى تفاعل كيميائي خطير نتج عنه تأكسدها وظهور قرحة مؤلمة. ويؤكد طبيب المناظير ألكسندر كوماروف أن الرجل كان على حافة كارثة حقيقية، فلو تأخر لكان الأكسيد والتآكل قد تسببا في ثقب جدار المعدة، ما كان سيفرض جراحة عاجلة ومعقدة في البطن.

واليوم، يتنفس المريض الصعداء بعدما تم استخراج «الكنز المعدني» في اللحظة الحاسمة، وهو يخضع لمراقبة طبية مشددة بينما تبدأ معدته رحلة التعافي الطويلة من مغامرة كادت تودي بحياته.