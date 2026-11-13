حب وبصيرة.. عروسان مكفوفان يتحديان عائلاتهم ويصنعان الفرح

حين تغلق الدنيا أبوابها، تفتح القلوب نوافذ لا تعرف المستحيل. هذا باختصار ما خطف قلوب المصريين، بعدما تحول حفل زفاف استثنائي إلى مسرحية حقيقية للحب الصادق والإرادة التي لا تُقهر.

لم تبدأ القصة بليلة عرس صاخبة، بل بمعركة صامتة خاضها عروسان مكفوفان في وجه عائلاتهم التي وقفت لجمال حلمهما بالمرصاد. الرفض كان سيد الموقف، والشك كان رفيق الأهل، لكن تمسك الثنائي ببعضهما كان أصلب من كل العقبات. وبحسب منظم الحفل «محمد عبد الخالق»، أصر العروسان على صناعة سيناريو ليلة العمر بأنفسهما، ليتحول التحدي إلى واقع مذهل أبهر كل من حضر.

بلا عصاً استنادية أو أدوات مساعدة ظاهرة، وبثقة مطلقة تعبر عن بصيرة نافذة تضيء عتمة المكان، دخل العروسان صالة الزفاف. بدأت الحكاية برقصة هادئة وناعمة تشبه دقات القلوب المرتجفة، لكن ما لبث إيقاع الموسيقى أن اشتعل، حتى تحولت اللحظة إلى انفجار طاقة وبهجة لا توصف. رقصا بحماسة بالغة وتفاعل عفوي يفيض بالحياة، ليثبتا أن النور الحقيقي ينبع من الداخل، وأن العيون قد تكف عن الإبصار، لكن الأرواح تظل وحدها قادرة على الرقص في أعلى قمم السعادة.

وبعد الحفل، اجتاحت موجة جارفة من التفاعل منصات التواصل الاجتماعي في مصر، فالجميع بارك وهنأ، وأجمع المتابعون على حقيقة واحدة لا غبار عليها: الحياة قد تسلب الإنسان نعمة البصر، لكنها عاجزة تماماً عن سلب شغف الروح وجمال البصيرة.