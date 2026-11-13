هل تتخيل أن يمتلك شخص شقة سكنية تحتوي على غرفتي نوم بسعر أقل بكثير من ثمن كوب شاي؟ هذا ليس سيناريو في فيلم خيالي، بل واقع مذهل عاشه رجل صيني محظوظ خطف عقاراً كاملاً بـ 11 يواناً فقط (ما يعادل نحو 1.65 دولار أمريكي)!

عقدت هذه الصفقة خلال مهرجان التسوق الأسطوري «دبل 11» (النسخة الصينية المرعبة من الجمعة السوداء). فالمعركة جرت رحاها عبر مزاد إلكتروني على منصة «علي بابا» الشهيرة، واستقطبت جيشاً من 1677 مشاركاً قدموا أكثر من ألف عرض لشراء الشقة. المزاد الذي انطلق بسعر افتتاحي يوان واحد فقط وبزيادات مجهرية، وُضع له سقف صارم عند 11 يواناً، ليكون النصر حليف مشترٍ ذكي استطاع حسم الصفقة كأول من سدد السقف الأعلى.

وفي أول تعليق له، صرح المشتري المحظوظ بأنه لا يخطط للاستقرار الدائم في المقاطعة المتجمدة، بل يعتزم اتخاذها مقراً شتوياً ساحراً لقضاء العطلات.

يذكر أن الشقة التي تقع في الطابق السابع بمساحة 68 متراً مربعاً في مقاطعة «هيلونغجيانغ» الباردة شمال شرقي الصين، تبلغ قيمتها الفعلية في السوق نحو 40 ألف يوان. وقد أوضح المنظمون أن الدعم الترويجي الضخم هو من تكفل بتغطية الفارق الفلكي، رغم أن المشتري (القادم من شرق الصين) سيضطر لدفع نحو 300 دولار إضافية رسوماً لضرائب نقل الملكية. ولأن لكل حكاية وجهها الآخر، فقد خرج الخبراء القانونيون بتحذيرات صارمة تدعو الحالمين لعدم الاندفاع وراء المزادات الوهمية، إذ تخفي مثل هذه الصفقات أحياناً مطبات مرعبة كنزاعات الملكية، أو الضرائب المتأخرة، أو حتى رسوم الصيانة المتراكمة التي قد تحول «الصفقة الحلم» إلى كابوس مالي!