أعلن الجيش الباكستاني مقتل 74 مسلحاً خلال سلسلة عمليات أمنية وعسكرية استهدفت مخابئ للجماعات المسلحة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية المحاذية للحدود مع أفغانستان، على مدار الأيام العشرة الماضية.

وأوضح الجيش، في بيان صدر اليوم (الجمعة)، أن 43 مسلحاً قُتلوا خلال مداهمات نفذتها القوات الأمنية في منطقتي مير علي وأوراكزاي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، مشيراً إلى مصادرة أسلحة وذخائر وعبوات متفجرة خلال العمليات.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش مقتل 31 مسلحاً آخرين خلال عمليات عسكرية متعددة نُفذت في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، منذ الثالث من نوفمبر الجاري.

ويشهد إقليم بلوشستان تمرداً مسلحاً تقوده جماعة جيش تحرير بلوشستان المحظورة، التي تنشط في المنطقة وتخوض مواجهات مع القوات الحكومية.

اتهامات لجهات خارجية بدعم المسلحين

واتهم الجيش الباكستاني أفغانستان والهند بدعم المسلحين الذين استهدفتهم العمليات في بلوشستان، في حين سبق أن نفت كابول ونيودلهي هذه الاتهامات.

كما وصف الجيش العناصر المستهدفة بـ«الخوارج»، وهو المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الباكستانية للإشارة إلى مسلحين تتهمهم بتلقي دعم من أفغانستان، ومن بينهم عناصر مرتبطة بحركة طالبان باكستان المحظورة.

من جانبهما، أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بأداء القوات الأمنية، وأكدا استمرار الجهود العسكرية والأمنية لمواجهة الجماعات المسلحة والتصدي للتهديدات التي تستهدف استقرار البلاد.

توتر مستمر بين باكستان وأفغانستان

وتُعد حركة طالبان باكستان، المعروفة اختصاراً باسم «TTP»، تنظيماً منفصلاً عن حركة طالبان الأفغانية، لكنها ترتبط بها بعلاقات تحالف، فيما تولت الأخيرة السلطة في كابول عام 2021.

وتشير تقديرات إلى أن عدداً من قيادات حركة طالبان باكستان ومقاتليها ينشطون انطلاقاً من ملاذات داخل الأراضي الأفغانية، بالقرب من الحدود مع باكستان، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين إسلام آباد وكابول، وسط تبادل الاتهامات بشأن مسؤولية التصدي لنشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود.

وتعكس العمليات الأخيرة استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان في المناطق الحدودية، خصوصاً في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، حيث تتواصل المواجهات مع الجماعات المسلحة.