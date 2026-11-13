استعاد المنتخب السعودي قوته الضاربة قبل مواجهة كوريا الجنوبية الودية، بعدما اكتملت صفوف "الأخضر" بعودة فراس البريكان إلى التدريبات الجماعية، ليصبح المدرب اليوناني جورجوس دونيس أمام خيارات مكتملة قبل الاختبار القادم، ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.



وتلقى الجهاز الفني دفعة إضافية بانضمام الظهير الأيمن سعود عبدالحميد إلى التدريبات، بعد غيابه عن المشاركة الجماعية في بداية المعسكر، ليكتمل بذلك حضور العناصر المستدعاة قبل المواجهة المرتقبة.



وشهدت تدريبات الأخضر مشاركة البريكان، مهاجم الأهلي، بعدما تعافى من الوعكة الصحية التي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، وأثارت الشكوك حول جاهزيته للمباراة.



ويُعد البريكان إحدى أبرز الأوراق الهجومية في صفوف "الأخضر"، بعدما لعب دوراً مهماً في التتويج بلقب كأس الخليج الأخيرة، وتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، ليمنح عودته دونيس خياراً إضافياً في الخط الأمامي.



ويستعد منتخبنا لمواجهة كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، في أولى مبارياته الودية خلال معسكر الدوحة، قبل أن يلتقي منتخب أوزبكستان (الثلاثاء) 17 نوفمبر، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات القادمة.



وتمثل المباراتان فرصة أمام دونيس لاختبار جاهزية لاعبيه والوقوف على مستوى الانسجام بين العناصر، قبل الدخول في المرحلة القادمة من التحضيرات.



وتأتي عودة اكتمال الصفوف في أجواء أكثر هدوءاً داخل معسكر المنتخب، بعد تجدد الحديث عن مستقبل دونيس وإمكانية رحيله عن تدريب "الأخضر".



ورد المدرب اليوناني على هذه الأنباء، مؤكداً أن الشائعات المتعلقة بمصيره المهني لا تشغله، وأن تركيزه ينصب على تطوير المنتخب والعمل من أجل خدمة كرة القدم السعودية.



وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم نفى في وقت سابق الأنباء المتداولة بشأن إقالة دونيس، مؤكداً استمراره في منصبه، بعدما أثارت تقارير عن إمكانية التعاقد مع الإسباني روبرتو مارتينيز جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي السعودي.