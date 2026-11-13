اقترب الدولي البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، من دخول الفترة الحرة في عقده، وسط اهتمام من ثلاثة أندية في دوري روشن بالحصول على خدماته، حال تعثر مفاوضات التجديد مع ناديه خلال الفترة القادمة.



وأبلغت إدارة القادسية كاستيلس برغبتها في تمديد عقده، في ظل تمسك النادي باستمرار الحارس البلجيكي ضمن صفوف الفريق، وحرصه على حسم ملفه قبل دخوله الفترة الحرة.



3 أندية تترقب



وأبدت ثلاثة أندية في دوري روشن السعودي اهتمامها بالتعاقد مع الحارس البلجيكي، الذي يحظى بتقدير كبير بفضل خبراته وإمكاناته الفنية، فيما تترقب هذه الأندية تطورات مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة القادسية.



ويحل الأول من يناير القادم موعداً لدخول كاستيلس الفترة الحرة من عقده، التي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى القادسية، وفقاً للوائح المعمول بها. ومنح الحارس البلجيكي إدارة القادسية الأولوية في تحديد مستقبله، انتظاراً لما ستسفر عنه محاولات تمديد عقده، قبل دراسة أي خيارات أخرى، في وقت يسعى فيه النادي إلى تجنب خسارة أحد أبرز عناصره.