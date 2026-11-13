شهدت منطقة التربة، جنوب محافظة تعز، تطورات عسكرية متسارعة، إثر غارات جوية للقوات اليمنية الحكومية استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي، وسط دوي انفجارات عنيفة ومتتالية، يُرجح أنها ناجمة عن استهداف مخازن أسلحة وذخائر، فيما تحدثت أنباء أولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.



وتأتي الغارات، وفقاً لمصادر محلية، ضمن سلسلة ضربات جوية طالت تحركات وتعزيزات عسكرية للحوثيين في مديرية الشمايتين، حيث استهدفت أربع غارات منطقة نقيل الهجمة في عزلة المقارمة، فيما طالت غارتان مواقع في مدينة التربة، مركز المديرية.



مخازن السلاح تحت النيران



وتزامنت الضربات مع انفجارات متلاحقة هزت المنطقة، وسط معلومات أولية عن استهداف مخازن أسلحة وذخائر ومواقع لتجمع عناصر المليشيا، فيما لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية موثوقة للخسائر البشرية.



وتكتسب الضربات أهمية عسكرية بالنظر إلى موقع التربة الاستراتيجي، باعتبارها مركزاً حيوياً في ريف تعز الجنوبي، ومحطة رئيسية على الطرق التي تربط المحافظة بمناطق لحج وعدن، فضلاً عن قربها من جبهات المواجهة في الشمايتين والمضاربة والعارة.



وتحدثت تقارير ميدانية خلال الأيام الماضية عن نقل الحوثيين أسلحة ثقيلة ومدافع وآليات عسكرية إلى محيط التربة، واستحداث مواقع وتمركزات في المرتفعات المحيطة بها، في تحركات عسكرية أثارت مخاوف من توسيع نطاق المواجهات جنوب المحافظة.



تصعيد على جبهات تعز ولحج



ويتزامن القصف مع اتساع رقعة المواجهات في عدد من جبهات تعز ولحج، إذ أحبطت القوات الحكومية، أمس (الخميس)، محاولة تسلل حوثية في جبهة الأقروض جنوب شرقي تعز، عقب اشتباكات عنيفة، فيما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات للمليشيا، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، وفقاً لبيان محور تعز العسكري.



وشهدت جبهات المضاربة ورأس العارة في لحج تحركات عسكرية وتعزيزات متبادلة، بالتزامن مع محاولات حوثية للتقدم باتجاه مواقع عسكرية في المنطقة، ما يضع جنوب تعز والمناطق المتاخمة للحج أمام تصعيد ميداني متزامن.



وتعكس الضربات الجوية الأخيرة انتقال المواجهة إلى استهداف التحركات العسكرية ومراكز تجمع الحوثيين ومخازن عتادهم في محيط التربة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على عدة جبهات يمنية.