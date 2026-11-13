كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من معهد «ويستار» الأمريكي، ونُشرت في مجلة Nature Aging، عن آلية بيولوجية غير متوقعة قد تسهم في انتشار سرطان المبيض، تتمثل في قدرة الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي على إفراز سكر الفركتوز، الذي يعمل بمثابة إشارة كيميائية تحفز الخلايا المجاورة على الانفصال والانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم.

وأوضحت الدراسة أن بعض الخلايا السرطانية تظل نشطة بيولوجياً حتى بعد توقفها عن الانقسام نتيجة العلاج، إذ تواصل إفراز جزيئات تؤثر في سلوك الخلايا المحيطة بها، بما قد يساعد على انتشار الورم وعودته.

لماذا يعود سرطان المبيض بعد العلاج الكيميائي؟

ويُعد سرطان المبيض من الأورام التي ترتفع احتمالات عودتها بعد العلاج الكيميائي القائم على مركبات البلاتين، والذي يستهدف إتلاف الحمض النووي للخلايا السرطانية ومنع تكاثرها. وتشير الدراسة إلى أن انتشار السرطان إلى أعضاء التجويف البطني، المعروف باسم «النقائل السرطانية»، مسؤول عن نحو 90% من الوفيات المرتبطة بالمرض.

الفركتوز يتحول من مصدر للطاقة إلى إشارة لانتشار السرطان

ولفهم هذه الآلية، أجرى الباحثون تجارب قبل سريرية فصلوا خلالها الخلايا السرطانية الناجية من العلاج عن المواد التي تفرزها، واكتشفوا أن هذه المواد وحدها كانت كافية لزيادة انتشار السرطان بشكل ملحوظ، ما دفعهم إلى البحث عن طبيعة الجزيئات المسؤولة عن هذا التأثير، ليبرز الفركتوز باعتباره أحد العوامل الرئيسية.

والفركتوز نوع من السكريات يوجد طبيعياً في الفواكه والعسل، كما يدخل في تركيب سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز المستخدم في المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة. وأظهرت التجارب أن الخلايا السرطانية الناجية من العلاج تستطيع إنتاجه وإفرازه، ليؤدي دوراً يتجاوز توفير الطاقة، إذ يحفز الخلايا المجاورة على اكتساب خصائص تساعدها على الانتشار.

كيف يساعد السكر الخلايا السرطانية على الانفصال والانتشار؟

كما كشفت التجارب أن استهلاك كميات مرتفعة من الفركتوز، مماثلة للموجودة في بعض المشروبات المحلاة، قد يعزز الإشارات المرتبطة بانتشار السرطان حتى في غياب العلاج الكيميائي، لكن الباحثين أكدوا أن هذه النتائج لم تثبت أن تناول السكر يؤدي إلى انتشار السرطان لدى البشر.

وباستخدام تقنيات متقدمة، من بينها تقنية «كريسبر» لدراسة الوظائف الجينية، توصل الفريق إلى أن الفركتوز يثبط إنتاج الكوليسترول داخل الخلايا السرطانية المجاورة. ويؤدي الكوليسترول دوراً مهماً في الحفاظ على الروابط التي تربط الخلايا بعضها ببعض، وعندما ينخفض إنتاجه تضعف هذه الروابط، ما يسهل انفصال الخلايا السرطانية وانتقالها إلى أنسجة وأعضاء أخرى.

وأثارت النتائج تساؤلات بشأن أدوية خفض الكوليسترول المعروفة باسم «الستاتينات»، التي يستخدمها نحو 39 مليون شخص في الولايات المتحدة للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأظهرت التجارب أن هذه الأدوية يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الروابط بين الخلايا السرطانية، بما يسهل انفصالها، وهو ما دفع الباحثين إلى دراسة احتمال وجود تداخل بين استخدامها والعلاج الكيميائي.

وأكدت كاثرين إيرد، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن هذا التأثير لم يُختبر على المرضى حتى الآن، مشيرة إلى أهمية إجراء مزيد من الأبحاث، خصوصاً أن سرطان المبيض أكثر شيوعاً بين النساء بعد انقطاع الطمث، وبعضهن يتناولن أدوية الستاتينات.

ويرجح الباحثون أن الآلية نفسها قد تظهر في أنواع أخرى من السرطان، مثل أورام البنكرياس والقولون والكبد، ويعملون حالياً على إجراء تجارب إضافية للتحقق من ذلك.

ماذا تعني النتائج للمرضى؟

وتفتح الدراسة آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين التغذية والكوليسترول وانتشار الأورام، لكنها لا تقدم حتى الآن توصيات طبية بتقليل الفركتوز لمنع انتشار السرطان أو التوقف عن أدوية الكوليسترول، إذ لا تزال النتائج في المرحلة قبل السريرية وتحتاج إلى تجارب على البشر لتأكيدها وتحديد أهميتها العلاجية.