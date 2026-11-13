أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إحباط مخطط لتفجير مركز تجاري في مدينة ستافروبول، واعتقال أجنبي تتهمه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والتخطيط للفرار إلى سوريا، عقب تنفيذ الهجوم الذي كان يستعد له.

وذكرت الهيئة أن الموقوف مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، وعضو في منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، مشيرة إلى أنه أعلن ولاءه لزعيم التنظيم، وكان يعتزم تنفيذ التفجير في أحد المراكز التجارية بالمدينة وفاءً لقسم الولاء الذي تعهد به.

وبحسب بيان هيئة الأمن الفيدرالية، فإن المشتبه به لم يكتفِ بإعلان ولائه للتنظيم، بل شرع في إعداد الهجوم ميدانياً، إذ أجرى استطلاعاً للمنطقة المستهدفة، ودرس أوقات الذروة التي تشهد أكبر تجمع للمتسوقين، وحدد موقع وضع العبوة الناسفة، واشترى المواد الكيميائية والمكونات اللازمة لتجهيزها.

وأضافت الهيئة أن المخطط كان يتضمن مغادرة روسيا والتوجه إلى سوريا عقب تنفيذ التفجير، بهدف الانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، في مسار يجمع، وفق الرواية الروسية، بين تنفيذ هجوم داخل البلاد والالتحاق بالتنظيم خارج حدودها.

وخلال عملية تفتيش منزل المشتبه به، عثرت عناصر الأمن على مكونات العبوة الناسفة، فضلاً عن أجهزة اتصال قالت الهيئة إنها تضمنت تعليمات وتوجيهات من شخص يتولى الإشراف عليه، في مؤشر، بحسب البيان، على وجود تواصل بين الموقوف وجهة خارجية خلال الإعداد للعملية.

ولم تكشف هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن اسم التنظيم الذي ينتمي إليه المشتبه به، أو جنسيته تحديداً، كما لم تحدد اسم المركز التجاري الذي كان يستهدفه أو الموعد الذي كان مقرراً لتنفيذ الهجوم.

وعلى خلفية الواقعة، فتح قسم التحقيق التابع لهيئة الأمن الفيدرالية في مقاطعة ستافروبول قضية جنائية بموجب مواد قانون العقوبات الروسي المتعلقة بالتحضير لعمل إرهابي.