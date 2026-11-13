بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنتاج أول مسلسل تلفزيوني له بعنوان «Day 1s»، في خطوة جديدة نحو صناعة الترفيه، بعد أيام من إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب البرتغال.

وأعلن رونالدو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق العمل على المسلسل، قائلاً: «أخبار مثيرة! بدأ إنتاج أول مسلسل تلفزيوني لي، Day 1s. المزيد قريباً!»، في مشروع جديد يجمع بين عالم كرة القدم وصناعة الدراما التلفزيونية.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، وينتمي إلى الكوميديا الرياضية، وتدور أحداثه في أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، حول لاعب كرة قدم شاب وموهوب يحقق حلمه باللعب في المسابقة بعدما ينضم إلى نادي برينتفورد، لكنه لا يخوض رحلة الاحتراف والشهرة بمفرده، إذ يصطحب أصدقاءه الذين ساندوه منذ البدايات، قبل أن تتغير حياتهم مع دخول عالم الاحتراف والمال والأضواء.

وتسلط القصة الضوء على الصداقة والولاء والطموح والتضحيات، وكيف تتغير العلاقات الإنسانية عندما ينتقل أحد أفراد المجموعة من حياة البدايات إلى عالم النجومية والامتيازات المالية، في معالجة درامية لجانب مختلف من كرة القدم لا يظهر عادة للجماهير داخل المستطيل الأخضر.

ويشارك الممثل البريطاني داميان لويس في بطولة العمل، فيما يتولى المخرج البريطاني ماثيو فون، المعروف بأفلام «Kingsman» و«X-Men: First Class»، إخراج الحلقة التجريبية، بينما يتولى المخرج والكاتب دان مازر الإشراف على المسلسل.

كما يشارك النجم الفرنسي السابق تييري هنري ضمن فريق المنتجين التنفيذيين، إلى جانب رونالدو وفون، في تعاون يجمع أسماء بارزة من عالمي كرة القدم والسينما والتلفزيون.

ويأتي المشروع عبر استوديو «UR·MARV»، الذي أسسه رونالدو بالشراكة مع فون في أبريل 2025، في إطار توجه نجم نادي النصر السعودي لتوسيع استثماراته خارج المجال الرياضي، والدخول بصورة أكبر إلى قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

وكانت التقارير الأولية التي تناولت المشروع خلال مرحلة تطويره قد تحدثت عن قصة تركز على وكيل لاعبين بارز والصراعات التجارية والصفقات التي تحكم سوق الانتقالات، إلا أن التصور النهائي للمسلسل الذي طلبت منصة «Paramount+» إنتاجه اتجه إلى قصة لاعب شاب وأصدقائه، مع الاحتفاظ بالتركيز على كواليس كرة القدم الإنجليزية.

ولم يتضح بعد موعد عرض المسلسل، فيما تأكد اختيار منصة «Paramount+» لعرضه، بينما لم تتضمن التفاصيل المنشورة في الإعلان الأحدث تأكيداً لمشاركة رونالدو أمام الكاميرا، رغم تداول تقارير سابقة عن احتمال ظهوره بشخصيته الحقيقية.

ويأتي إطلاق المشروع بعد إعلان رونالدو، في 5 نوفمبر الجاري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، منهياً مسيرة استمرت أكثر من 23 عاماً، خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفاً، وهما رقمان قياسيان على مستوى كرة القدم الدولية للرجال، لكنه يواصل مسيرته كلاعب محترف مع نادي النصر السعودي.