تعز تصمد والجوف تتقدم.. جبهتان تضيقان الخناق على الحوثيين

تتجه المواجهات في اليمن نحو تطورات ميدانية وسياسية جديدة، مع تقدم القوات الحكومية والقبائل المساندة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، واستمرار المقاومة الشعبية والعسكرية في تعز جنوب غربي اليمن، في مشهد يعكس اتساع التحديات التي تواجه ميليشيا الحوثي على أكثر من جبهة، وسط تزايد الضغوط الإنسانية التي يدفع المدنيون ثمنها منذ سنوات.



وبينما تسعى القوات الحكومية إلى استثمار تقدمها في الجوف لفتح الطريق نحو مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، تواصل تعز مقاومتها لمحاولات التمدد الحوثي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة استمرار الحصار وتعثر وصول الإمدادات الأساسية.



الجوف.. اختراق التحصينات



في الجوف، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني ضمن عملية «فجر اليمن»، بعد السيطرة على مرتفعات ومواقع إستراتيجية شرقي مدينة الحزم، من بينها حويشان والدحيضة وميليفية وقرن الصيعري، وهي مناطق ظلت لسنوات جزءاً من منظومة الدفاعات التي أقامتها مليشيات الحوثي لحماية مواقعها وخطوط إمدادها.



وتكتسب هذه التطورات أهمية عسكرية بالنظر إلى الموقع الجغرافي للجوف، التي ترتبط بخمس محافظات يمنية هي صنعاء وصعدة وعمران ومأرب وحضرموت، إضافة إلى حدودها مع السعودية، ما يجعل السيطرة على مواقعها المؤثرة عاملاً مهماً في تحديد مسارات المواجهة شمال البلاد.



وتشير التقديرات العسكرية إلى أن تقدم القوات الحكومية في المرتفعات المحيطة بالحزم، يمنحها قدرة أكبر على مراقبة تحركات الحوثيين وتهديد خطوط إمدادهم، خصوصاً تلك المرتبطة بجبهات مأرب، التي تمثل إحدى أهم مناطق الثقل الاقتصادي والعسكري للحكومة اليمنية.



وبحسب مراقبين عسكريين فإن القوات الحكومية تمكنت من تجاوز تحصينات دفاعية عمل الحوثيون على إنشائها طوال ستة أعوام، شملت خنادق وشبكات ألغام ومواقع قتالية محصنة، قبل أن تتمكن القوات المهاجمة من اختراقها خلال ثلاثة أيام.



ويرى البعض أن السيطرة على هذه المواقع تفتح المجال أمام تقدم محتمل باتجاه مدينة الحزم، وقد تمنح القوات الحكومية خيارات عسكرية أوسع نحو محافظات عمران وصعدة وصنعاء، إذا تمكنت من تثبيت مواقعها وتأمين خطوط الإمداد.



تعز.. مقاومة تتجاوز الميدان



وعلى جبهة أخرى، تواصل مدينة تعز مواجهة الضغوط العسكرية والإنسانية التي فرضتها سنوات الصراع، وسط حضور لافت للمقاومة المجتمعية إلى جانب القوات الحكومية.



وتتميز تعز بخصوصية سياسية واجتماعية ارتبطت بتاريخ الحركة الوطنية اليمنية، ودورها في ثورتي سبتمبر وأكتوبر خلال ستينيات القرن الماضي، الأمر الذي أسهم في تشكيل بيئة اجتماعية معارضة للمشروع السياسي والفكري الذي تتبناه جماعة الحوثي.



وتتجلى هذه المعارضة في أشكال متعددة من المشاركة الشعبية، تتجاوز المواجهات العسكرية المباشرة إلى إسناد المقاتلين، وتوفير الاحتياجات الغذائية والطبية، وتنظيم المبادرات التطوعية، ومساندة الأسر المتضررة من الحرب.



ويعكس استمرار المقاومة في تعز صعوبة فرض سيطرة عسكرية مستقرة على محافظة تتمتع بتركيبة اجتماعية وسياسية مختلفة عن مناطق النفوذ التقليدية للجماعة، خصوصاً مع استمرار رفض قطاعات واسعة من سكانها للأفكار المرتبطة بحصر السلطة في سلالة أو جماعة بعينها.



الحصار يفاقم المعاناة



في موازاة المواجهات العسكرية، تواجه تعز أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة القيود المفروضة على حركة السكان والبضائع وتعطل عدد من الطرق الحيوية، بما فيها طريق هيجة العبد، الذي يمثل أحد مسارات الربط المهمة بين المحافظة والمناطق المجاورة.



وتزيد صعوبات التنقل ونقل السلع من الأعباء المعيشية على السكان، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والإمداد، وتضرر الخدمات الأساسية بفعل استمرار الحرب.



وكان برنامج الأغذية العالمي حذر من أخطار تعثر وصول المساعدات الغذائية إلى نحو 600 ألف شخص في تعز و800 ألف آخرين في مناطق الساحل الغربي، نتيجة التحديات الأمنية ونقص الإمدادات، وهي مؤشرات تكشف حجم التأثير الإنساني لاستمرار الصراع.



جبهتان بحسابات مختلفة



ورغم التباعد الجغرافي بين الجوف وتعز، فإن التطورات في المحافظتين تكشف طبيعة المواجهة التي تخوضها القوات الحكومية والقوى المحلية ضد الحوثيين.



ففي الجوف، تتركز العمليات على استعادة المواقع الإستراتيجية وتفكيك التحصينات العسكرية وتهديد خطوط الإمداد، بينما تقوم المواجهة في تعز على مزيج من الصمود العسكري والرفض المجتمعي المستمر لسلطة الجماعة.



ويمنح هذا الاختلاف كل جبهة أهمية خاصة؛ إذ تمثل الجوف بوابة محتملة لتغيير موازين القوى شمال اليمن، في حين تشكل تعز إحدى أبرز ساحات المواجهة التي تعكس حدود قدرة الحوثيين على توسيع نفوذهم في البيئات الاجتماعية المناوئة لهم.



كما أن استمرار الضغط على أكثر من جبهة قد يفرض على الميليشيا إعادة توزيع قواتها ومواردها العسكرية، خصوصاً إذا تحولت المكاسب الميدانية في الجوف إلى تقدم مستدام، بالتزامن مع استمرار المقاومة في تعز.



وبين تقدم الجوف وصمود تعز، يجد الحوثيون أنفسهم أمام جبهتين مختلفتين في طبيعتهما، لكنهما تلتقيان عند هدف واحد يتمثل في الحد من نفوذ الميليشيا، واستعادة سلطة الدولة اليمنية على أراضيها.