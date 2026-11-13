تصدرت العاصمة الهندية نيودلهي قائمة المدن الكبرى الأكثر تلوثاً في العالم، اليوم (الجمعة)، متجاوزة مدينة لاهور الباكستانية، بعدما تدهورت جودة الهواء إلى مستويات خطرة، وسط ضباب دخاني كثيف تسبب في انخفاض مستوى الرؤية في أنحاء المدينة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة.

وبحسب وكالة «رويترز»، سجل مؤشر جودة الهواء في دلهي 334 نقطة، وفق بيانات شركة «آي كيو إير» السويسرية المتخصصة في مراقبة تلوث الهواء، وهو مستوى يصنف ضمن الفئة الخطرة على الصحة.

مستويات تلوث شديدة

وأظهرت بيانات الهيئة المركزية لمكافحة التلوث في الهند ارتفاع مؤشر جودة الهواء إلى 403 نقاط، ضمن فئة التلوث الشديد، مع الإشارة إلى اختلاف مقاييس التصنيف وطرق احتساب المؤشر بين الجهات الهندية والدولية.

وتشير المعايير المستخدمة في قياس جودة الهواء إلى أن القراءات التي لا تتجاوز 50 نقطة تعد جيدة، فيما تعكس المستويات المرتفعة تزايد المخاطر الصحية المرتبطة باستنشاق الملوثات.

ضباب دخاني يحجب الرؤية

وأظهرت مشاهد مصورة سيارات ودراجات نارية تتحرك وسط طبقات كثيفة من الضباب الدخاني، الذي حجب الرؤية جزئياً في الطرق الرئيسية وأضعف وضوح أعمدة الإنارة.

وتشهد العاصمة الهندية والمناطق المجاورة لها ارتفاعاً موسمياً في مستويات التلوث، خصوصاً خلال فصل الشتاء، نتيجة تراكم الانبعاثات بالقرب من سطح الأرض.

أسباب تفاقم التلوث

ويرتبط تدهور جودة الهواء بانبعاثات المركبات والغبار الناتج عن أعمال البناء والدخان المتصاعد من حرق المخلفات الزراعية، إلى جانب الظروف الجوية الشتوية التي تحد من تشتت الملوثات.

وتواجه مناطق شمال الهند وباكستان هذه الظاهرة بصورة متكررة خلال الأشهر الباردة، ما يزيد المخاوف بشأن تأثير تلوث الهواء في صحة السكان، خصوصاً الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي.