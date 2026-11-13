أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية رصد أكثر من 900 مليون مجرة بواسطة التلسكوب الفضائي «إقليدس»، ضمن أول إصدار رئيسي لبيانات مهمته العلمية، في إنجاز يمهد لإعداد خريطة ثلاثية الأبعاد للكون، ويساعد العلماء على دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة وفهم تطور المجرات.

وأوضحت الوكالة، في بيان أصدرته أمس (الخميس)، أن البيانات الجديدة تغطي نحو 13 شهراً من الرصد الفضائي، وتشمل مساحة من السماء تعادل نحو 9500 ضعف المساحة الظاهرية للقمر المكتمل كما يُرى من الأرض.

ملايين المجرات والأجرام السماوية

وكشفت البيانات عن أكثر من 900 مليون مجرة، إلى جانب نحو 15 ألف حالة مرشحة لظاهرة عدسات الجاذبية القوية، وأكثر من 60 مليون مرشح من أشباه النجوم، وهي أجسام فلكية شديدة السطوع ترتبط بمراكز المجرات النشطة.

كما تضمنت معلومات طيفية لأكثر من 160 مليون مصدر فلكي، بما يساعد الباحثين على دراسة خصائص الأجرام السماوية والمسافات التي تفصلها عن الأرض.

خريطة ثلاثية الأبعاد للكون

وتهدف مهمة «إقليدس» إلى دراسة توزيع المجرات والبنية الكونية واسعة النطاق، وتوفير بيانات تساعد العلماء على فهم تأثير المادة المظلمة والطاقة المظلمة في توسع الكون وتشكله.

وتتيح المعلومات الجديدة للباحثين البدء في بناء خريطة تفصيلية ثلاثية الأبعاد، من خلال تحليل مواقع المجرات وخصائصها وتوزيعها في الفضاء.

بيانات علمية ضخمة

وبلغ حجم البيانات الناتجة عن مسح مساحة تقارب 1900 درجة مربعة من السماء نحو 1.7 مليون غيغابايت، في واحدة من أضخم مجموعات البيانات الفضائية من نوعها.

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية أن الإصدار يمثل مرحلة مهمة في مهمة «إقليدس»، التي أُطلقت عام 2023، ويفتح المجال أمام دراسات جديدة لفهم تاريخ الكون وطبيعة مكوناته غير المرئية.