شهدت محافظة حفرالباطن، يوم الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦م، هطول أمطار غزيرة، واكبتها أمانة محافظة حفرالباطن بجاهزية تشغيلية عالية وجهود ميدانية متواصلة للتعامل مع الحالة المطرية. وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، بلغت كميات الأمطار ٢٤ ملم بالقاعدة الجوية، و١٧٫٣ ملم بمطار القيصومة، و١٥٫٦ ملم بالسعيرة، خلال فترة الرصد من التاسعة صباح الثلاثاء حتى التاسعة صباح الأربعاء.

وواصلت الفرق الميدانية أعمالها عبر انتشار الكوادر والآليات في المواقع المستهدفة، ومتابعة شبكات التصريف، وسحب تجمعات المياه ومعالجة آثار الحالة المطرية، بما يسهم في استمرارية الخدمات البلدية والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق.

وتابعت غرفة العمليات بمركز الأزمات والطوارئ بالأمانة تطورات الحالة والأعمال الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الفرق المختصة، ومتابعة البلاغات وتوجيه الاستجابة وفق الأولويات الميدانية، بما يعزز سرعة التدخل وكفاءة إدارة الموارد التشغيلية.