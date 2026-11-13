حقق المنتخب السعودي فوزاً معنوياً وفنياً مهماً على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3-2)، في المواجهة الودية الدولية التي جمعتهما مساء (الجمعة) على إستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن برنامج المعسكر الإعدادي للأخضر خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.



شوط أول متكافئ وحسم متأخر



دخل المنتخب السعودي اللقاء بانضباط تكتيكي عالٍ وتنظيم دفاعي محكم حدّ من خطورة الهجمات الكورية السريعة، مع الاعتماد على التحولات الهجومية المنظمة. ورغم الندية الكبيرة وتبادل السيطرة في وسط الملعب، نجح المهاجم الشاب مروان الصحفي في كسر حالة التعادل خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (الدقيقة 45+1)، مستثمراً تمريرة بينية متقنة من زميله عبدالله الحمدان ليضع الكرة في الشباك، مسجلاً هدفه الدولي الأول بقميص الأخضر.



إثارة تهديفية في الشوط الثاني



مع انطلاقة الشوط الثاني، اندفع المنتخب الكوري الجنوبي نحو الهجوم وتمكن سريعاً من إدراك التعادل في الدقيقة (47) عبر المهاجم أوه هيون جيو. إلا أن رد فعل لاعبي الأخضر جاءت قوية وحاسمة؛ حيث استعاد محمد كنو التقدم في الدقيقة (56) بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد صناعة مميزة من سعود عبدالحميد. وبعد ثلاث دقائق فقط، عزز المدافع عبدالإله العمري تفوق المنتخب السعودي بتسجيل الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة (59).



فوز تاريخي واستعدادات متواصلة



حاول المنتخب الكوري العودة في النتيجة ونجح في تقليص الفارق عن طريق لي جاي سونج في الدقيقة (68)، لتشتعل الدقائق الأخيرة وسط استبسال دفاعي سعودي حافظ على التقدم حتى صافرة النهاية. ويكتسب هذا الانتصار قيمة خاصة كونه ينهي عقدة عدم الفوز على كوريا الجنوبية التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً، ويمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب جيورجيوس دونيس دفعة قوية قبل ختام المعسكر بمواجهة منتخب أوزبكستان ودياً (الثلاثاء) القادم، تحضيراً للاستحقاقات القارية القادمة.