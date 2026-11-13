انتُخب نايف بن حميد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبيسبول، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عُقد في مدينة تايبيه بتايوان.



ويجمع بن حميد بهذا الانتخاب بين عضويتين قاريّتين؛ إذ يشغل إلى جانب عضويته الجديدة في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبيسبول، عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للسوفتبول، مما يعكس الحضور المتنامي للمملكة العربية السعودية في منظومة اللعبتين على المستوى الآسيوي.



ويأتي هذا الانتخاب تتويجاً للجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة في تطوير اللعبتين محلياً، وتعزيز حضورهما إقليمياً ودولياً، كما يمثّل ثقةً قاريّة بالكفاءات الرياضية السعودية، وقدرتها على الإسهام في صناعة القرار الرياضي الآسيوي.



وعبّر بن حميد عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، ولوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على دعمهما المتواصل، مؤكداً أن هذه الثقة تمثّل مسؤوليةً للعمل على تطوير البيسبول والسوفتبول في القارة الآسيوية، وخدمة رياضة المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.