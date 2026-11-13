قاد اكتشاف غير متوقع لطالبَي دكتوراه في جامعة فورتسبورغ الألمانية إلى حل لغز كيميائي حيّر العلماء لأكثر من 60 عاماً، بعدما نجحا في إنتاج مركبات نادرة كان يُعتقد أنها شديدة التفاعل وغير مستقرة بما يصعّب عزلها ودراستها في الظروف المخبرية المعتادة.

ووفقاً لجامعة فورتسبورغ، توصل الباحثان لوكاس لوبتشيك وكريستيان ماركل إلى طريقة لإنتاج مركبات تُعرف باسم «الأكسوبورانات»، التي تتميز بوجود رابطة ثلاثية بين عنصري البورون والأكسجين، في اكتشاف نُشرت نتائجه بمجلة «Nature Chemistry» العلمية في 27 أكتوبر 2026.



تجربة غير متوقعة

بدأ الاكتشاف عندما كان الطالبان يجريان، كلٌّ على حدة، تجارب لدراسة تفاعلات مركب يُعرف باسم «ديبوراكومولين» مع مواد كيميائية من مجموعة الكيتونات، تُستخدم عادة في التفاعلات العضوية.

وخلال التجارب، لاحظ الباحثان تكوّن مواد صلبة ذات لونين برتقالي وأصفر، على خلاف النتائج التي كانا يتوقعانها، ما دفعهما إلى فحص طبيعتها الكيميائية.

وكشفت التحاليل أن المواد الناتجة تنتمي إلى مركبات الأكسوبوران، التي حاول العلماء منذ ستينات القرن الماضي إنتاج نماذج مستقرة منها دون نجاح مماثل في عزلها ودراستها عند درجة حرارة الغرفة.



حل لغز استمر 6 عقود

وتمكن الفريق البحثي من إنتاج ثلاثة مركبات مختلفة من الأكسوبوران، والحصول عليها في صورة مواد بلورية مستقرة عند درجة حرارة الغرفة، ما أتاح دراسة خصائصها بصورة مباشرة.

وأوضح الأستاذ بجامعة فورتسبورغ هولغر براونشفايغ، الذي قاد الفريق، أن كثيراً من الباحثين كانوا قد فقدوا الأمل في إمكانية عزل هذه المركبات، بسبب الاعتقاد بأنها غير مستقرة بدرجة تسمح بدراستها.



آفاق جديدة في الكيمياء

وأشار الباحثون إلى أن الطريقة المكتشفة قد تتيح إنتاج أنواع أخرى من مركبات الأكسوبوران، وتساعد على فهم الروابط الكيميائية غير المألوفة، خصوصاً تلك المرتبطة بعنصر البورون.

وشارك في الدراسة فريق من جامعة تيزبور الهندية، قدّم دعماً في الحسابات والتحليلات النظرية، فيما يعمل الباحثون حالياً على اختبار إمكانية تطبيق الطريقة على مركبات أخرى يصعب إنتاجها وعزلها.