كشفت دراسة طبية أولية عن نتائج واعدة لعلاج تجريبي يعتمد على خلايا جذعية مستخلصة من المشيمة البشرية، بعدما ساعد على التئام تقرحات مزمنة في أقدام 10 مرضى بالسكري، لم تستجب جروحهم للعلاجات التقليدية، في خطوة قد تفتح المجال أمام تطوير وسائل جديدة لعلاج هذه المضاعفات.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون من معهد ويك فورست للطب التجديدي بالولايات المتحدة، ونُشرت في مجلة «Stem Cells Translational Medicine»، أُغلقت جروح جميع المشاركين خلال 6 أشهر من تلقي العلاج التجريبي، فيما أظهرت المتابعة تحسناً في الإحساس بالقدم لدى معظمهم.



خلايا مستخلصة من المشيمة

وشملت الدراسة 10 مرضى تراوحت أعمارهم بين 40 و74 عاماً، يعانون تقرحات في القدم استمرت 3 أشهر على الأقل رغم تلقي الرعاية الطبية المعتادة.

واستخدم الباحثون خلايا جذعية مستخلصة من أنسجة مشيمة بشرية سليمة، تُتبرع بها بعد الولادة، وحقنوها داخل الجروح وحولها وفي الأنسجة القريبة، بجرعات تراوحت بين 30 و60 مليون خلية لكل مريض.



التئام الجروح خلال 6 أشهر

وأظهرت النتائج التئام جروح مريضين خلال شهرين، قبل أن تُغلق جروح جميع المشاركين بحلول الشهر السادس.

كما سجل 9 من أصل 10 مرضى تحسناً في الإحساس الوقائي بالقدم إلى المستوى الطبيعي خلال فترة المتابعة التي امتدت 12 شهراً، وهو ما قد يساعد مستقبلاً على الحد من الإصابات التي لا يشعر بها بعض مرضى السكري نتيجة تلف الأعصاب.

ولم يرصد الباحثون أحداثاً صحية خطيرة مرتبطة بالعلاج خلال فترة المتابعة، فيما لم تظهر النتائج تحسناً واضحاً ومتسقاً في تدفق الدم إلى القدم.



نتائج واعدة تحتاج إلى دراسات أوسع

وأكد الباحثون أن الدراسة صُممت أساساً لتقييم سلامة العلاج، وليس لإثبات فعاليته بصورة نهائية، مشيرين إلى أن عدد المشاركين محدود، ولم تتضمن التجربة مجموعة مقارنة تتلقى علاجاً وهمياً أو الرعاية المعتادة وحدها.

وشددوا على ضرورة إجراء تجارب سريرية أكبر لتحديد مدى فعالية الخلايا الجذعية، والجرعات المناسبة، وقدرتها على تحسين التئام الجروح ووظائف الأعصاب على المدى الطويل.