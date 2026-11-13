شهد محيط ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، معقل نادي إشبيلية الإسباني، حالة من الاستنفار الأمني، اليوم (الجمعة)، عقب العثور على حقيبة ظهر مشبوهة.



حقيبة على بُعد أمتار من الملعب

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، جاء البلاغ بعد العثور على الحقيبة على مسافة تقل عن 100 متر من ملعب إشبيلية.



منطقة حيوية

وتشهد المنطقة حركة كثيفة للمشاة، نظراً لوجود عدد كبير من المحال التجارية والمطاعم في محيطها، فضلاً عن قربها من الملعب، الذي يقع متجره الرسمي بالقرب من موقع الحادث.



لا مواد خطرة

وانتقل عدد من أفراد الشرطة إلى المكان، وفرضوا طوقاً أمنياً حول الحقيبة للتحقق من مدى خطورتها، فيما تولى خبراء وحدة مكافحة المتفجرات فحصها، ليتبين في النهاية أنها لا تحتوي على أي مواد خطرة.