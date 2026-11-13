تسبب رجل أسترالي في اندلاع حريق غابات واسع بولاية تسمانيا، أسفر عن تدمير منزلين واحتراق نحو 1200 هكتار من الأراضي، بعدما أشعل النار في سجلاته الضريبية داخل صندوق أحذية، قبل أن يترك المكان لإعداد وجبة الغداء لوالده.

وذكرت شبكة «ABC News» الأسترالية، اليوم (الجمعة)، أن محكمة لونسيستون أدانت مايكل جون ديفيس (56 عاماً) بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الحريق، الذي وقع في 9 ديسمبر 2025.



نصف ساعة أشعلت الحريق

وبحسب ما استمعت إليه المحكمة، أشعل ديفيس النار في أوراقه الضريبية داخل حفرة مخصصة للحرق في منزل والديه، ثم دخل المنزل لإعداد الغداء لوالده طريح الفراش.

وبعد نحو 30 دقيقة، عاد ليجد النيران قد امتدت إلى النباتات القريبة من العقار، فحاول إخمادها باستخدام دلاء المياه، وطلب من والدته الاتصال بفرق الإطفاء، إلا أن الحريق خرج عن السيطرة.



تدمير منزلين وأضرار واسعة

وامتدت النيران إلى مناطق واسعة قرب سانت هيلينز، ما أدى إلى تدمير منزلين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للكهرباء والاتصالات.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الحريق بدأ بصورة محدودة، وأن المنطقة لم تكن خاضعة لحظر شامل لإشعال النيران وقت وقوع الحادثة.

غرامة مالية

وفرضت المحكمة على ديفيس غرامات بلغ مجموعها 3000 دولار أسترالي، شملت مخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الحريق، ومخالفة منفصلة تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وشارك الرجل في جلسة المحكمة عبر الاتصال المرئي من إندونيسيا، حيث يقيم حالياً.