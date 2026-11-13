رفض قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز عرضاً ثانياً من إدارة ناديه لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بحسب ما أوردته شبكة «سكاي سبورتس».



مستقبل غامض

وكان النادي قد تقدم بعرضه الأول خلال الصيف الماضي للاحتفاظ ب بقائد الفريق لفترة طويلة، لكنه قوبل بالرفض من جانب فرنانديز.

ويمتلك مانشستر يونايتد خيار تمديد عقد اللاعب، البالغ 32 عاماً، لمدة موسم إضافي، وهو ما يتيح للنادب منعه من التفاوض مع أندية أجنبية في يناير المقبل بشأن الانتقال مجاناً عقب نهاية الموسم.

وفي يونيو 2025، كشف فرنانديز عن رفضه عرضاً من الهلال، الذي كان مستعداً لمضاعفة راتبه الأسبوعي البالغ 250 ألف جنيه إسترليني إلى نحو ثلاثة أضعاف، إلى جانب دفع 100 مليون جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدماته.

كما ارتبط اسم اللاعب في أغسطس الماضي بالانتقال إلى غلطة سراي، لكن مانشستر يونايتد تمسك بموقفه، مؤكدًا أن قائده ليس معروضاً للبيع بأي ثمن.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين فرنانديز وإدارة النادي الإنجليزي، في ظل تمسك مانشستر يونايتد برغبته في الاحتفاظ بقائده.



بوتشيتينو يقترب من تدريب يونايتد

ومن المتوقع أن يعلن مانشستر يونايتد، اليوم (الجمعة)، تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً جديداً للفريق، خلفاً لمايكل كاريك، الذي أُقيل أمس بسب سوء النتائج.