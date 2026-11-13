تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب الفوز على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أهداف المباراة

افتتح مورغان روجرز التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 24، قبل أن يدرك بيتار سوسيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 59.

ووضع هاري كين المنتخب الإنجليزي في المقدمة مجدداً، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 64، ليصل إلى هدفه رقم 92 مع «الأسود الثلاثة».

كين يعانق التاريخ

وخاض هاري كين، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2026، مباراته الدولية رقم 126، متجاوزاً الرقم القياسي لبيتر شيلتون، البالغ 125 مباراة.

*ترتيب المجموعة الثالثة*

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على إنجلترا، فيما يأتي منتخب كرواتيا ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب التشيك جدول الترتيب دون رصيد.