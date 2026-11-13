واصل منتخب إسبانيا انتصاراته في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على نظيره التشيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء (الخميس) على ملعب «جنرالي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

بثنائية بتوقيع باينا وبويل

افتتح أليخاندرو باينا التسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مارك بوبيل الهدف الثاني للماتادور في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

طرد كريتشي

وتلقى منتخب التشيك ضربة موجعة في الدقيقة 72، بطرد لاعبه لاديسلاف كريتشي، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

44 مباراة دون هزيمة

بهذه النتيجة، عزز منتخب إسبانيا سلسلته القياسية، بالوصول إلى 44 مباراة دون هزيمة، رغم غياب النجم لامين يامال عن مباراة الليلة.

صدارة إسبانية

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، متفوقاً بفارق 3 نقاط على إنجلترا، فيما حل منتخب كرواتيا ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب التشيك جدول الترتيب دون رصيد.