اجتاحت العاصفة «تشارلز» مناطق واسعة من شبه الجزيرة الأيبيرية، خصوصا البرتغال وجنوب إسبانيا، قبل أن تمتد إلى فرنسا وشمال إيطاليا، متسببة في فيضانات وانهيارات أرضية واضطرابات واسعة في حركة الطيران والطرق، بالتزامن مع موجة من الطقس العنيف تضرب مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وشهدت شبه الجزيرة الأيبيرية خلال الأسبوع الجاري أحوالا جوية بالغة السوء بفعل العاصفة «تشارلز»، التي تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، وكانت البرتغال وجنوب إسبانيا من أكثر المناطق تضررا.

وبدأت العاصفة تأثيراتها في جزيرة ماديرا البرتغالية، قبل أن تتحرك باتجاه البر الرئيسي في 11 نوفمبر، حيث سجل مطار فونشال هبات رياح بلغت سرعتها 136 كيلومترا في الساعة، بالتزامن مع وصول كميات الأمطار إلى 355 مليمترا خلال 12 ساعة فقط.

وامتدت تداعيات الأحوال الجوية إلى حركة الطيران، إذ شهد مطار لشبونة إلغاء 183 رحلة جوية يوم الأربعاء، بما يعادل نحو ثلث حركة التشغيل اليومية المعتادة، فيما سجل مطار مدريد باراخاس إلغاء 155 رحلة.



فيضانات وانهيارات أرضية في فرنسا وإيطاليا

وبعد أن تسببت في فيضانات واسعة النطاق في إسبانيا والبرتغال، اتجهت العاصفة شمال شرقي أوروبا، عابرة جنوب فرنسا في طريقها إلى شمال إيطاليا.

وشهدت مناطق من مدينة كان الفرنسية فيضانات كبيرة، تسببت في حدوث انهيارات صخرية وإغلاق عدد من الطرق على امتداد الريفييرا الفرنسية، ما أدى إلى اضطراب حركة التنقل في المنطقة.

وفي إيطاليا، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا أحمر من الأمطار، وهو أعلى مستويات التحذير لديها، شمل مناطق ممتدة من إقليم توسكانا وصولا إلى إقليم فينيتو.

وتشير أحدث نماذج التنبؤات الجوية إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على إيطاليا ودول البلقان خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتراكم نحو 100 مليمتر من الأمطار في مناطق واسعة، وارتفاع الكميات إلى قرابة 200 مليمتر في المناطق الجبلية.

وشهدت السواحل البرتغالية بدورها أمواجا بحرية عاتية، حيث ضربت الأمواج المرتفعة التحصينات الساحلية بالقرب من منطقة إستوريل، في مشهد يعكس قوة الاضطرابات البحرية المصاحبة للعاصفة.



كولومبيا البريطانية تواجه فيضانات وانقطاعات واسعة للكهرباء

وفي تطور موازٍ، تشهد مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا موجات متتالية من الأمطار الغزيرة والرياح القوية منذ نحو أسبوع، تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية وسقوط الأشجار، إلى جانب انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي.

وخلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، أدت الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف مشترك في المقاطعة.

واستمرت الأحوال الجوية المضطربة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع هطول مزيد من الأمطار، ما تسبب في حرمان نحو 135 ألف مشترك إضافي من الكهرباء، فضلا عن سقوط الأشجار وغمر الطرق بالمياه وحدوث انهيارات أرضية.

كما سجلت المنطقة هبات رياح قوية يوم الأحد، بلغت سرعتها 116 كيلومترا في الساعة في جزيرة هربرت، ونحو 96 كيلومترا في الساعة بمطار فيكتوريا الدولي.



تحذيرات من فيضانات مفاجئة وموجة جديدة من الأمطار

وأصدرت السلطات الكندية، الأربعاء، تحذيرات من الأمطار الغزيرة شملت جزيرة فانكوفر والمناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، بعدما سجلت عدة محطات رصد جوي كميات أمطار تجاوزت 100 مليمتر.

كما أصدر مركز التنبؤ بالفيضانات تحذيرات شملت الساحل الجنوبي للمقاطعة، في ظل استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب تدفقات المياه في المجاري المائية، الأمر الذي يزيد مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

ولا تزال المنطقة مهددة بموجة جديدة من الطقس العنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقعات بوصول منخفض جوي إضافي يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المناطق نفسها.

وتشير التوقعات إلى احتمال تجاوز كميات الأمطار 100 مليمتر في الأجزاء الوسطى والجنوبية من جزيرة فانكوفر يوم السبت، بالتزامن مع هبات رياح قد تتجاوز سرعتها 96 كيلومترا في الساعة.

وتواجه المناطق المتضررة في أوروبا وكندا تحديات متزايدة مع استمرار الاضطرابات الجوية، في ظل مخاطر اتساع رقعة الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتأثر البنية التحتية وشبكات الكهرباء وحركة النقل والطيران.