أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً للفريق، خلفاً لمايكل كاريك.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وافق ماوريسيو بوتشيتينو على تولي منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الأول للرجال، اعتبارًا من 18 نوفمبر».

وأضاف البيان أن إدارة مانشستر يونايتد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم للسماح لماوريسيو وأعضاء جهازه الفني بالرحيل، عقب انتهاء مهامهم مع المنتخب الأمريكي الأول خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مسيرة بوتشيتينو

بدأ بوتشيتينو مسيرته التدريبية مع إسبانيول عام 2009، قبل الانتقال إلى ساوثهامبتون، وقيادة الفريق لتحقيق رقم قياسي للنادي في عدد النقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014.

وخلال خمسة مواسم كاملة مع توتنهام هوتسبير، رسّخ بوتشيتينو مكانة النادي باعتباره منافسًا دائمًا على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ونجح في قيادته إلى التأهل للبطولة في أربعة مواسم متتالية، كما قاده إلى بلوغ نهائي المسابقة للمرة الأولى في تاريخه عام 2019.

وفي عام 2021، تولى تدريب باريس سان جيرمان، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الأبطال الفرنسي، قبل انتقاله إلى تشيلسي عام 2023.

وفي أحدث محطاته التدريبية، قاد بوتشيتينو المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وضع كارثي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كريستال بالاس، متذيل الترتيب.