حذّر برنامج الأغذية العالمي وثلاث وكالات أممية من تفاقم أزمة الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع توقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي إلى 30.3 مليون شخص خلال النصف الأول من عام 2027، نتيجة استمرار النزاعات المسلحة والنزوح وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفشي الأمراض.

وأوضحت الوكالات، في بيان مشترك صدر اليوم (الجمعة)، أن نحو 28.8 مليون شخص يواجهون حالياً مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 3.6 مليون شخص يعيشون ظروفاً طارئة تتطلب مساعدات عاجلة.



4.2 مليون شخص في مرحلة الطوارئ

وأشار البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات طارئة من الجوع قد يرتفع إلى 4.2 مليون شخص مطلع العام القادم.

وتُعد مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري شرقي البلاد الأكثر تضرراً، إذ يُتوقع أن يواجه أكثر من 11 مليون شخص فيها مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2027.



النزاعات والأمراض تفاقم الأزمة

وأكدت الوكالات أن استمرار القتال والنزوح المتكرر يحرم الأسر من الوصول إلى أراضيها الزراعية، ويعطل الأسواق ويحد من إنتاج الغذاء، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للسكان.

كما أسهم تفشي فيروس إيبولا والكوليرا وأمراض أخرى في زيادة الضغوط على المجتمعات المتضررة، وإعاقة الأنشطة الزراعية والخدمات الصحية والإنسانية.



دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعت الوكالات الأممية إلى توفير تمويل عاجل لتوسيع المساعدات الغذائية، ودعم المزارعين بالبذور والأدوات اللازمة قبل مواسم الزراعة المقبلة، إلى جانب تعزيز خدمات التغذية والرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، محذّرة من أن استمرار نقص التمويل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة أعداد المتضررين خلال الأشهر القادمة.