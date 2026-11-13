لقي 24 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة حاويات في ولاية آسام شمال شرقي الهند، اليوم (الجمعة)، في حادث مروري وصفه مسؤولون بأنه من أسوأ الحوادث التي شهدتها المنطقة.

ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من متنزه كازيرانغا الوطني، على بُعد نحو 225 كيلومتراً شرقي ديسبور، عاصمة الولاية، فيما كان عدد من طلاب الجامعات بين ركاب الحافلة.



اصطدام عنيف وتحقيقات في الأسباب

وأفادت تقارير محلية بأن الحافلة اصطدمت بالشاحنة وجهاً لوجه على الطريق الوطني رقم 715، ما أدى إلى تحطمها بصورة كبيرة، فيما هرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى الموقع لنقل المصابين وانتشال الضحايا.

وأشار وزير الولاية أتول بورا إلى أن إفادات شهود عيان تحدثت عن سير الحافلة بسرعة عالية قبل وقوع التصادم، مؤكداً أن السلطات بدأت التحقيق لتحديد ملابساته.



طلاب بين الضحايا

وأوضحت تقارير إعلامية هندية أن عدداً من الضحايا كانوا طلاباً عائدين من دراستهم، فيما شملت الوفيات سائق الحافلة وأطفالاً، بحسب مسؤولين.

وأعرب رئيس حكومة ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، عن حزنه إزاء الحادث، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في توفير الرعاية الطبية للمصابين ومساندة أسر الضحايا.

وتواصل السلطات التحقيق في أسباب التصادم، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.