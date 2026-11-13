أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لـ(54,562) قطعة عقارية في مناطق مكة المكرمة والشرقية وحائل، من الأحد (15) نوفمبر 2026 م، الموافق (5) جمادى الآخرة 1448 هـ، حتى نهاية الخميس (18) فبراير 2027 م، الموافق (11) رمضان 1448 هـ.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في منطقة مكة المكرمة يشمل محافظة عسفان ومدينة مكة المكرمة، وأحياء البيهيتة والسيل الكبير والقدس وقرن المنازل في محافظة الطائف، وأحياء الريان والعزيزية والفيصلية والخالدية والنسيم والسلامة والمنتزه والنزهة والغدير في محافظة المويه، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في محافظتي الطائف والمويه.

وفي المنطقة الشرقية، يشمل التسجيل البيضاء، وحي الوئام، والخفجي، وحي الخزامى، والدمام، والصرار، والغوار، وحيي الشفاء والحسام في القليب، والبطحاء، وبقيق، وبيرين، وعريعرة، وحي المنتزه في عين دار، ومليجة، وعددًا من القطع العقارية.

وفي منطقة حائل، يشمل التسجيل عددًا من القطع العقارية في الحائط والحليفة والخطة والشملي وبقعاء وتربة حائل. وبيّنت الهيئة أن اختيار المناطق والمدن والأحياء تم وفق معايير محددة، وأنها ستعلن تباعًا عن المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع للتسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري (https://rer.sa) أو مراكز الخدمة، وأن إتمامه يتطلب صك ملكية مستوفيًا للمتطلبات النظامية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات المشمولة إلى التحقق من صكوك الملكية وتوافر الاشتراطات اللازمة قبل بدء التسجيل، مشيرةً إلى إمكان الاستفسار عن خطواته عبر منصاتها الرسمية أو بالاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم (199002).

وبيّنت الهيئة أنه سيصدر لكل وحدة عقارية تُسجَّل "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات العقار وأوصافه وحالته والحقوق والالتزامات المرتبطة به، استنادًا إلى معلومات جيومكانية دقيقة. ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.