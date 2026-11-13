لقي أربعة عسكريين أتراك مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية من طراز «S-70» في ولاية ملاطية شرقي تركيا، مساء الخميس، فيما باشرت السلطات تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث وتحديد العوامل التي أدت إلى سقوط المروحية.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الجمعة)، أن المروحية تحطمت في منطقة سامانكوي التابعة لقضاء يشيل يورت، مؤكدة العثور على الحطام وبدء عمليات البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث، قبل الإعلان عن وفاة جميع العسكريين الأربعة الذين كانوا على متنها.



وكانت فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة قد هرعت إلى موقع الحادث، بعد اندلاع حريق في حطام المروحية، فيما أظهرت مشاهد تلفزيونية تصاعد النيران والدخان من موقع السقوط.



وأفادت تقارير إعلامية بأن ألسنة اللهب امتدت إلى منزل مجاور، دون تسجيل ضحايا بين المدنيين.



وكشفت وزارة الدفاع التركية أسماء العسكريين الأربعة الذين لقوا مصرعهم، وهم الرائدان الطياران إردم تشيمن وأورهان بينار، إضافة إلى فنيي الطائرات والمروحيات حسين زهير وسركان أوندر، برتبة مساعد أول ومساعد ثانٍ.



ونعى وزير الدفاع التركي يشار غولر العسكريين الأربعة، معرباً عن تعازيه لأسرهم وذويهم وللقوات المسلحة التركية، ومؤكداً تقدير الوزارة لتضحياتهم.



من جانبها، أعلنت النيابة العامة في ملاطية فتح تحقيق قضائي، وكلفت نائباً لرئيس النيابة واثنين من المدعين العامين بمتابعة القضية وجمع الأدلة وفحص ظروف تحطم المروحية.



ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن عن وجود مؤشرات على تعرض المروحية لاستهداف أو عمل تخريبي، كما لم تحدد ما إذا كان الحادث ناجماً عن خلل فني أو ظروف تشغيلية، بانتظار نتائج التحقيقات والفحوص الفنية لحطام المروحية.



وتنتمي المروحية «S-70» إلى عائلة مروحيات «بلاك هوك» العسكرية، التي تنتجها شركة «سيكورسكي» الأمريكية، وتستخدمها القوات المسلحة في عدد من الدول لتنفيذ مهام النقل والإسناد والعمليات العسكرية.