تُوّج مهاجم أستون فيلا نيكولاس جاكسون بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» عن شهر أكتوبر الماضي.

ووفقاً لموقع رابطة البريميرليغ، حصد المهاجم السنغالي الجائزة بعدما تصدر نتائج التصويت، بفضل تسجيله أربعة أهداف خلال أربع مباريات في أكتوبر.

وأصبح جاكسون أول لاعب من أستون فيلا يفوز بالجائزة منذ كريستيان بنتيكي في أبريل 2015، ورابع لاعب سنغالي فقط يُتوّج بها، والأول منذ ساديو ماني في نوفمبر 2019.

دي زيربي أفضل مدرب

كما حصد مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي جائزة أفضل مدرب في البريميرليغ، بعدما أعاد توتنهام هوتسبير إلى الطريق الصحيح، وقاده لتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد خلال الشهر.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المدرب الإيطالي بالجائزة، ليصبح أول مدرب لتوتنهام يحققها منذ أنجي بوستيكوجلو، الذي تُوّج بها ثلاثة أشهر متتالية، من أغسطس إلى أكتوبر 2023.

هدف الشهر

أما جائزة أفضل هدف، فذهبت إلى لاعب برايتون دييغو غوميز، عن هدفه الصاروخي في مرمى كريستال بالاس، بعدما أرسل الكرة من مسافة 51.3 متراً فوق الحارس والتر بينيتيز إلى داخل الشباك.