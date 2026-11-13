مع توقف منافسات دوري روشن السعودي عقب ختام الجولة 12، يبقى مركز حراسة المرمى في عالم كرة القدم هو المركز «المظلوم» إعلامياً، فقلّما يُنصف حراس المرمى، لأن الهداف يخطف الأنظار، والمدافع يتلقى الإشادات، والمدرب يعتلي القمة.



وتعدّ حراسة المرمى أحد أهم المراكز التي تستحق التقييم، خصوصاً في ظل المستويات المتفاوتة التي قدمها حراس الأندية منذ انطلاقة الموسم.



وعند البحث عن أفضل حارس، لا يكفي النظر إلى عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه، أو عدد المباريات التي خرج منها بشباك نظيفة، بل يجب وضع عدة معايير، وهي: نسبة التصديات، وعدد الكرات التي أنقذها، والتعامل مع الفرص المحققة، والأهداف التي منع دخولها، ومدى تأثيره في نتائج فريقه.



كفاءة التصدي



نبدأ مع النادي الجديد والضيف على روشن، نادي الدرعية، ممثلاً في حارس مرماه الدولي البوسني نيكولا فاسيلي، الذي يقدم أرقاماً لافتة، بعدما تصدر قائمة الحراس في نسبة التصديات بنحو 83.9%، إذ استقبل خمسة أهداف فقط وتصدى لـ26 كرة، إلى جانب إنقاذ سبع فرص محققة.



هذه الأرقام تضعه في مقدمة المرشحين لجائزة أفضل حارس من ناحية الكفاءة والفاعلية، رغم أن عدد مشاركاته أقل من بعض منافسيه.



المواجهات الصعبة



ونتجه مع قرائنا الأعزاء إلى مدينة المجمعة، وتحديداً نادي الفيحاء، ممثلاً في حارس مرماه أورلاندو موسكيرا، الذي يملك أرقاماً مهمة للغاية، بعدما تصدى لـ15 فرصة محققة، وهو الرقم الأعلى بين حراس المسابقة، كما وصل إجمالي تصدياته إلى 47 تصدياً، بنسبة نجاح تجاوزت 70%.



هذا الرقم يعكس حجم العمل الذي يقوم به الحارس، ومدى تأثيره في حماية فريقه، خصوصاً عندما يتعرض لضغط هجومي كبير.



حضور قوي



وفي مدينة العروس جدة، حيث يقبع العميد نادي الاتحاد، يقدم حارس مرماه بريدراغ رايكوفيتش موسماً مميزاً، إذ سجل نسبة تصديات بلغت 79.6%، مع 39 تصدياً، وأنقذ 14 فرصة محققة، ليؤكد حضوره بين أبرز حراس الدوري.



قيمة فنية



وفي عاصمة القرار الرياض، يملك نادي الهلال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، الاسم الكبير والمميز، الذي لا يمكن استبعاده من هذه المنافسة، فقد استقبل سبعة أهداف فقط، وبلغت نسبة تصدياته 77.4%، كما خرج بشباك نظيفة في خمس مباريات، وفق إحصائيات الموسم.



وتكمن قيمة بونو أيضاً في خبرته الكبيرة، وقدرته على التعامل مع المواجهات الحاسمة، والتمركز الصحيح، والهدوء في بناء اللعب، وهي جوانب لا تظهر جميعها في أرقام التصديات وحدها.



من يستحق لقب الأفضل؟



إذا كان الاختيار وفق نسبة التصديات وكفاءة التعامل مع الكرات، فإن نيكولا فاسيلي يتقدم القائمة، أما إذا كان المعيار هو عدد الفرص المحققة التي أنقذها، فإن أورلاندو موسكيرا يتصدر، وإذا جمعنا بين الاستمرارية وقوة المنافسة والتأثير في فريق ينافس على القمة، فإن بونو يظل اسماً يستحق الحضور بقوة بلا نقاش.



أخيراً، فإن فاسيلي يستحق الأفضلية حتى الآن، عطفاً على الفائدة التي جلبها لفريقه، مع ضرورة مراعاة فارق عدد المشاركات، وعدم الاكتفاء بنسبة التصديات وحدها للحكم النهائي.