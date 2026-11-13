تصدر المنتخب السعودي للريشة الطائرة جدول الميداليات الذهبية في بطولة غرب آسيا الإقليمية للناشئين والشباب 2026، التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، بمشاركة 10 منتخبات، بعد تحقيقه 18 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، في الفئات السنية تحت 16 و19 و23 سنة.



فلمبان يقود اكتساح فئة تحت 16 سنة بـ 7 ميداليات



وفي منافسات تحت 16 سنة، حصد المنتخب السعودي 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين؛ إذ حقق يوسف فلمبان ذهبية الفردي، وذهبية الزوجي بالشراكة مع عبدالله العبدالله، وذهبية الزوجي المختلط مع حنين مياجان، فيما نال عبدالله العبدالله فضية الفردي، وحقق المنتخب فضية منافسات الفرق، بينما أحرزت حنين مياجان برونزية الفردي، وبرونزية الزوجي بالشراكة مع ميسان مياجان.



تألق لافت للعبيدي والمقحوي في منافسات تحت 19 سنة



وفي فئة تحت 19 سنة، حقق الأخضر 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين؛ حيث توج الواثق العبيدي بذهبية الفردي، وذهبية الزوجي مع عبدالعزيز المقحوي، الذي أضاف برونزية الفردي وفضية الزوجي المختلط بالشراكة مع البتول المطيري، فيما حققت صبا الحارثي والبتول المطيري برونزية الزوجي، وحصد المنتخب فضية منافسات الفرق.



سيطرة سعودية على ذهب الفردي والزوجي في فئة تحت 23 سنة



أما في منافسات تحت 23 سنة، فقد حصد المنتخب 5 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين؛ إذ توج قحطان العبيدي بذهبية الفردي وذهبية الزوجي بالشراكة مع فهد المالكي، الذي حقق برونزية الفردي، فيما أحرزت شيماء الحربي ولانا جان برونزية الزوجي، وأضاف المنتخب فضية منافسات الفرق.



حصاد يعكس تطور اللعبة ونجاح استراتيجية الاتحاد



ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي تشهده الريشة الطائرة السعودية، ونجاح المواهب الوطنية في المنافسة على المراكز الأولى بمختلف الفئات السنية، إلى جانب وصول المنتخب إلى نهائيات منافسات الفرق في الفئات الثلاث، بما يؤكد استمرار حضور الأخضر على منصات التتويج الإقليمية.



ويأتي هذا الحصاد امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي للريشة الطائرة في اكتشاف المواهب وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، وإعداد جيل واعد قادر على تمثيل المملكة وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.