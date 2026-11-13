استنكر سماحة المفتي العام رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين بشدة، الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامن الإدارة الدينية الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانب قيادتها وشعبها.

وشدّد سماحته على رفض المساس بأمن المدنيين وسلامتهم، وأهمية تضافر الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار وصون الأرواح، سائلًا الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويجنّب بلاد المسلمين والإنسانية جمعاء كل مكروه، وأن يسود العالم السلام والطمأنينة.