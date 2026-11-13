كشفت دراسة بريطانية حديثة أن اصطحاب الأطفال إلى الحدائق العامة ومناطق اللعب مرة واحدة أسبوعياً على الأقل يرتبط بتحسن صحتهم النفسية وتطور مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، في نتائج تسلط الضوء على أهمية المساحات الخضراء في دعم نمو الأطفال.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون من جامعتي إكستر وبريستول، وشملت 4219 مشاركاً، سجل الأطفال الذين اعتادوا زيارة الحدائق أسبوعياً درجات أفضل بنسبة 16.5% في تقييمات الصحة النفسية، مقارنة بمن كانت زياراتهم أقل من مرة أسبوعياً.



متابعة الأطفال حتى سن 11 عاماً

واعتمد الباحثون على بيانات مشروع بريطاني طويل الأمد يتابع الأطفال وأسرهم منذ تسعينات القرن الماضي، لدراسة العلاقة بين تكرار زيارة الحدائق وتطور المهارات الاجتماعية والعاطفية خلال سنوات الطفولة.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين زاروا الحدائق بانتظام سجلوا مؤشرات أفضل في التعامل مع المشاعر وبناء العلاقات مع الآخرين، إلى جانب تحسن بعض الجوانب السلوكية.

ولاحظ الباحثون أن الأطفال أنفسهم أظهروا تطوراً اجتماعياً وعاطفياً أفضل خلال الفترات التي زادت فيها زياراتهم للحدائق، مقارنة بالفترات التي قلت فيها هذه الزيارات.



اللعب يعزز الثقة والاستقلالية

وأوضح الباحث الرئيسي مارك فيرغوسون، من جامعة إكستر، أن الحدائق تتيح للأطفال ممارسة النشاط البدني واللعب التخيلي والمغامرات البسيطة، وهي أنشطة قد تساعد على بناء الثقة بالنفس والاستقلالية وتطوير مهارات التواصل.

وأشار إلى أن الحدائق العامة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم الصحة النفسية للأطفال، خصوصاً عندما تكون آمنة ومجهزة وسهلة الوصول للأسر من مختلف الفئات الاجتماعية.



ارتباط لا يثبت السببية

وراعى الباحثون في تحليل النتائج عوامل مثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمشكلات الأسرية، إلا أنهم أكدوا الحاجة إلى دراسات إضافية لمعرفة مدى انطباق النتائج على مجتمعات أخرى.

ولا تثبت الدراسة أن زيارة الحدائق وحدها تؤدي مباشرة إلى تحسن الصحة النفسية، لكنها تشير إلى ارتباط إيجابي بين الانتظام في زيارتها والنمو الاجتماعي والعاطفي للأطفال.