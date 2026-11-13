لم يكن توقف فضل شاكر عن الغناء وسط تفاعل آلاف الحاضرين في الدوحة مجرد فاصل استعراضي أو استراحة صوتية عابرة، بل كان إنذاراً صحياً صامتاً أجبر النجم اللبناني على قطع وصلته الغنائية على خشبة «مسرح كتارا المفتوح» لإنقاذ الموقف قبل تفاقمه.

أزمة التوقف عن الغناء فجأة على مسارح قطر، كشف خباياها الفنان اللبناني بعفوية صادقة، حين صارح محبيه بأن هبوطاً حاداً ومفاجئاً في مستوى السكر بالدم باغته أثناء الأداء، مما اضطره لتناول قطعة تمر على مرأى من الجميع لاستعادة توازنه، قبل أن يعتذر بابتسامة دافئة قوبلت بعاصفة من التصفيق والتعاطف الإنساني.

هذا الموقف العابر أمام الكاميرات أعاد تسليط الضوء على المعركة الصحية المعقدة التي يخوضها صاحب الصوت الدافئ بعيداً عن الأضواء، إذ تفرض التداعيات المتقدمة لمرض السكري المزمن حصاراً طبياً على جسده، متسببةً له في متاعب متلاحقة طالت فقرات الظهر وغضروف الرقبة.

ولم تتوقف ضريبة المرض عند حدود الآلام الجسدية فحسب، بل كشفت الكواليس الطبية عن السر الحقيقي وراء عدم تخلي فضل شاكر عن نظارته السوداء في كل ظهور فني له، بعدما أثر السكري بشكل حاد على قوة إبصاره، ليثبت بذلك أنه يعتلي المسرح متسلحاً بشغفه الفني في مواجهة تحديات صحية قاسية.