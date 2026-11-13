حقق باحثون تقدماً علمياً في تطوير تقنيات الرؤية الاصطناعية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الإشارات الكهربائية المرسلة إلى الدماغ، في خطوة قد تساعد مستقبلاً على استعادة جزء من القدرة على الإبصار لدى الأشخاص الذين فقدوا بصرهم.

ووفقاً لدراسة شارك فيها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، ونُشرت في مجلة «Neuron» العلمية، تمكن فريق دولي من تطوير نموذج يعتمد على التعلم العميق لتحسين التحكم في نشاط القشرة البصرية بالدماغ، والتنبؤ بالاستجابات البصرية الناتجة عن تحفيزها كهربائياً.



تجربة على شخص فاقد للبصر

واختبر الباحثون التقنية على رجل يبلغ 27 عاماً، فقد بصره نتيجة إصابة دماغية، بعدما زُرعت في القشرة البصرية لديه منظومة تضم 96 قطباً كهربائياً.

وتعمل هذه الأقطاب على إرسال إشارات كهربائية مباشرة إلى المنطقة المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية في الدماغ، ما يسمح للمشارك بإدراك ومضات أو بقع وأشكال ضوئية بسيطة، رغم عدم قدرته على الرؤية الطبيعية.



ذكاء اصطناعي يتوقع استجابة الدماغ

ودرّب العلماء نموذجاً للذكاء الاصطناعي على تحليل النشاط العصبي الناتج عن التحفيز الكهربائي، بهدف تحديد أنماط الإشارات الأكثر قدرة على إحداث استجابات بصرية محددة.

وأظهرت النتائج أن النظام الجديد حقق دقة أعلى في التحكم بالنشاط العصبي مقارنة بالطرق التقليدية، مع الحاجة إلى تيار كهربائي أقل.

كما وجد الباحثون أن مراقبة استجابة الدماغ الفعلية تساعد على توقع ما يدركه الشخص بصرياً بصورة أفضل من الاعتماد على إعدادات التحفيز الكهربائي وحدها.



خطوة نحو استعادة الرؤية

ويرى الباحثون أن تطوير غرسات تتكيف مع استجابة دماغ كل مستخدم قد يساعد مستقبلاً على إنتاج تجارب بصرية أكثر استقراراً ووضوحاً.

لكن التقنية لا تزال في مرحلة البحث والتجارب، ولم تنجح حتى الآن في إعادة الرؤية الطبيعية، إذ اقتصرت التجربة الحالية على إدراك ومضات وأشكال ضوئية محدودة.