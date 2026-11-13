في ظهور غير تقليدي على السجادة الحمراء، نجحت كلبة تُدعى «عسلية» في جذب أنظار الحضور والمتابعين خلال افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قبل أن تكشف إدارة المهرجان عن هويتها وعلاقتها الخاصة بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الساعات الماضية، أثار ظهور «عسلية» تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تجولت على السجادة الحمراء وسط حضور نجوم الفن والإعلام وعدسات المصورين، فيما حرص عدد من الحاضرين على التقاط الصور التذكارية معها، لتصبح واحدة من أبرز اللقطات اللافتة في حفل الافتتاح.

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية «عسلية»

وحسمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حالة الجدل والتساؤلات حول هوية الكلبة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، كشفت فيه أنها تُدعى «عسلية»، وتُعد صديقة لدار الأوبرا المصرية، التي اعتادت الوجود داخل أروقتها.

وأوضحت إدارة المهرجان أن «عسلية» ليست مجرد ضيفة عابرة على الفعاليات، بل اعتادت الحضور في دار الأوبرا المصرية، كما شاركت في أجواء الدورة الحالية، وحضرت جميع عروض المهرجان.

وأضافت أن الكلبة تحظى بالرعاية ضمن برنامج مخصص لتعقيم الكلاب وتطعيمها، مشيرة إلى أن دار الأوبرا المصرية تمثل منزلها ومكان إقامتها المعتاد.

وفي لفتة طريفة، أعلنت إدارة المهرجان أن الرقم التعريفي الخاص بها هو «4233»، واختتمت منشورها بعبارة مرحة: «اسمها عسلية لأنها فعلًا عسل»، وهو ما زاد من تفاعل المتابعين مع قصتها.

«عسلية» حديث مواقع التواصل الاجتماعي

ولم يمر ظهور «عسلية» مرور الكرام، إذ انتشرت مقاطع الفيديو والصور التي وثقت تجولها على السجادة الحمراء خلال حفل الافتتاح، وسط تعليقات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ظهورها من أكثر المواقف عفوية وطرافة خلال الفعاليات.

كما حظيت باهتمام الحضور، بعدما تحولت من كلبة اعتادت الوجود في محيط دار الأوبرا إلى واحدة من الوجوه التي استحوذت على اهتمام الجمهور خلال الحدث السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بنصف قرن من تاريخه

وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع احتفال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمرور 50 عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976، ليواصل مسيرته باعتباره أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم العربي والقارة الإفريقية.

ويحمل المهرجان اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره في دعم صناعة السينما وتعزيز حضورها من خلال برنامج متنوع من العروض والفعاليات الفنية والمهنية.

كما تتضمن أنشطته «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي توفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، عبر لقاءات متخصصة وبرامج تدريبية وأنشطة مهنية تستهدف تطوير مهارات العاملين في القطاع السينمائي، وتعزيز فرص التعاون والإنتاج المشترك.