حذرت وزارة الداخلية اليمنية المواطنين في المحافظات المحررة، خصوصاً العاصمة المؤقتة عدن، من الانجرار وراء الرسائل النصية التي تبثها مليشيات الحوثي عبر شبكتي «يمن موبايل» و«يو»، مؤكدة أنها تهدف إلى التضليل والاستدراج ونشر الشائعات وزعزعة الأمن والاستقرار.

ودعت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، اليوم (الجمعة)، المواطنين إلى تجاهل هذه الرسائل وعدم إعادة تداولها أو الاستجابة لما تتضمنه من دعوات ووعود مضللة، محذرة من الوقوع ضحية للوعود الكاذبة التي تطلقها المليشيا الحوثية لاستدراج المواطنين والإيقاع بهم.

وأكدت أن مصير كثير ممن انخدعوا بوعود المليشيا كان الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية، إلى جانب ارتكاب انتهاكات أخرى.

وشددت وزارة الداخلية على أن توظيف شبكات الاتصالات والإنترنت في الدعاية للمليشيا الحوثية، والتخطيط للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة وتنفيذها ضد المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية عبر شبكات الاتصالات، يمثل جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ويستوجب المساءلة القانونية.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، سواء بالمشاركة أو التخطيط أو تقديم الدعم لمرتكبيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وطالبت الداخلية المواطنين بالتحلي بالوعي واليقظة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي رسائل أو أنشطة مشبوهة للمليشيا الحوثية، حفاظاً على سلامتهم وتعزيزاً للأمن والسكينة العامة.