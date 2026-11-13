قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كولومبيا بدر بن سعود الطريفي، أوراق اعتماده، لمعالي وزير الخارجية الكولومبي السيد عمر بولا، نيابة عن فخامة الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك خلال مراسم استقبال في قصر سان كارلوس.

ونقل السفير الطريفي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- للرئيس الكولومبي وتمنياتهما لحكومة وشعب كولومبيا المزيد من الازدهار والاستقرار، فيما رحب وزير الخارجية الكولومبي بالسفير الطريفي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.