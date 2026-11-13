رد المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد عودة الموسوي، على أنباء التعاقد مع المدرب المصري حسام حسن لقيادة «أسود الرافدين»، خلفاً للأسترالي غراهام أرنولد.

وقال الموسوي في تصريحات تلفزيونية: «حسام حسن أحد أبرز الأسماء في كرة القدم المصرية والعربية، وما قدمه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 يعكس شخصيته وخبراته التدريبية، لكن فيما يتعلق بالتعاقد معه، فنحن نحترم عقدنا مع المدرب غراهام أرنولد، الذي يمتد حتى مطلع العام القادم، لذا دعونا ننتظر».

أسباب إقالة حسام حسن

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، (السبت) الماضي، إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الأول، رغم الإنجازات التاريخية التي حققها في بطولة كأس العالم 2026، وتعيين علي ماهر خلفاً له.

وجاءت إقالة حسام حسن لعدة أسباب، أبرزها توتر علاقته بقائد منتخب مصر محمد صلاح، وإيقافه ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية أحداث مواجهة مصر والأرجنتين، إلى جانب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بمنع «العميد» من الظهور إعلامياً خلال الفترة القادمة، عقب تصاعد الخلافات بينه وبين زوجته السابقة دان آدم.